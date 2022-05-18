В Госдуме осудили мэрию из ХМАО за памятку о вербовке террористов. Скрин

18 мая 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Мария Бутина потребовала наказать чиновников из мэрии Нефтеюганска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Мария Бутина потребовала наказать сотрудников мэрии Нефтеюганска за размещение на сайте городской администрации памятки о методах вербовки террористов. Там сравнили членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ с жителями Донбасса. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Мои подписчики обратили внимание на материал на сайте Нефтеюганска, где некие персонажи разместили „инструкцию по вербовке“, утащив ее с украинских пабликов. В статье жители Донбасса и россияне приравнивались к террористам ИГИЛ. Обратилась в МВД. Отработали в ночь: к 8 утра статью убрали с сайта. Благодарю коллег за оперативность, граждан — за бдительность», — сообщила Бутина. Она также потребовала привлечь к ответственности виновных лиц. «Халатность или злой умысел — не важно, виновные должны понести наказание», — считает народная избранница. На сайте администрации Нефтеюганска размещалась памятка про приемы вербовки. Фраза «идет война против „русского мира“» там сравнивалась с фразой «идет война против мусульман», которую вербовщики ИГИЛ используют в своих пропагандистских материалах (мы не можем опубликовать полный текст этой памятки, но ее копия есть в распоряжении URA.RU). Сейчас с сайта мэрии спорная публикация удалена, но в кэше можно найти упоминания о ней по ключевым словам, которые содержались в заметке. Совпадают не только слова, но и URL-адрес. Дозвониться до главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай на момент публикации материала не удалось. Она не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Поисковая система на сайте администрации Нефтеюганска свидетельствует о размещении удаленной публикации Скрин: сайт администрации Нефтеюганска

Депутат Госдумы Мария Бутина потребовала наказать сотрудников мэрии Нефтеюганска за размещение на сайте городской администрации памятки о методах вербовки террористов. Там сравнили членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ с жителями Донбасса. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Мои подписчики обратили внимание на материал на сайте Нефтеюганска, где некие персонажи разместили „инструкцию по вербовке“, утащив ее с украинских пабликов. В статье жители Донбасса и россияне приравнивались к террористам ИГИЛ. Обратилась в МВД. Отработали в ночь: к 8 утра статью убрали с сайта. Благодарю коллег за оперативность, граждан — за бдительность», — сообщила Бутина. Она также потребовала привлечь к ответственности виновных лиц. «Халатность или злой умысел — не важно, виновные должны понести наказание», — считает народная избранница. На сайте администрации Нефтеюганска размещалась памятка про приемы вербовки. Фраза «идет война против „русского мира“» там сравнивалась с фразой «идет война против мусульман», которую вербовщики ИГИЛ используют в своих пропагандистских материалах (мы не можем опубликовать полный текст этой памятки, но ее копия есть в распоряжении URA.RU). Сейчас с сайта мэрии спорная публикация удалена, но в кэше можно найти упоминания о ней по ключевым словам, которые содержались в заметке. Совпадают не только слова, но и URL-адрес. Дозвониться до главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай на момент публикации материала не удалось. Она не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.