В Кургане проведут экскурсию в жанре ужасов в «Ночь музеев»

«Ночь музеев» пройдет с 20 по 21 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане во время «Ночи музеев» в Доме-музее Кюхельбекера проведут хоррор-экскурсию. Данная информация была размещена 18 мая на сайте областного правительства.

«Дом-музей Кюхельбекера 21 мая откроет свои двери, чтобы рассказать об истории семьи, почему именно в Кургане находится единственный музей имени поэта, декабриста и лицейского друга А.С. Пушкина. В завершении программы — хоррор-экскурсия с фонариками в полной темноте, где будут раскрыты все тайны дома Кюхельбекеров», — указано в сообщении.

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 20 и 21 мая. В музеях Курганской области помимо экскурсий пройдут театральные читки, перфомансы, шоу, музыкальный спектакль и будут работать фотозоны. Подробную программу можно найти в сообществах музеев в соцсетях.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге из-за этой акции продлят работу общественного транспорта. Водители автобусов в Екатеринбурге будут ждать пассажиров до 01:00.