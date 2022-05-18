В Перми поймали молодежную банду, терроризировавшую местный ЖК

Молодежную банду, которая угоняла велосипеды в пермском ЖК «Гулливер», поймала полиция. На время расследования злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Лица, совершившие указанные кражи, установлены, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе.
Ранее местные жители жаловались, что на территории их жилого комплекса злоумышленники похищают велосипеды. Практически все преступления были зафиксированы на камеры видеонаблюдения. Также пострадавшие рассказывали, что подобные случаи участились и в другом ЖК Перми «Доминант».
На данный момент зафиксировано пять случаев краж, совершенных на территории ЖК. По четырем фактам возбуждены уголовные дела, еще по одному — материал направлен в следственное подразделение для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
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Молодежную банду, которая угоняла велосипеды в пермском ЖК «Гулливер», поймала полиция. На время расследования злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Лица, совершившие указанные кражи, установлены, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе. Ранее местные жители жаловались, что на территории их жилого комплекса злоумышленники похищают велосипеды. Практически все преступления были зафиксированы на камеры видеонаблюдения. Также пострадавшие рассказывали, что подобные случаи участились и в другом ЖК Перми «Доминант». На данный момент зафиксировано пять случаев краж, совершенных на территории ЖК. По четырем фактам возбуждены уголовные дела, еще по одному — материал направлен в следственное подразделение для принятия решения о возбуждении уголовного дела.