В Перми поймали молодежную банду, терроризировавшую местный ЖК

По четырем фактам полиция возбудила уголовные дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Молодежную банду, которая угоняла велосипеды в пермском ЖК «Гулливер», поймала полиция. На время расследования злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Лица, совершившие указанные кражи, установлены, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе.

Ранее местные жители жаловались, что на территории их жилого комплекса злоумышленники похищают велосипеды. Практически все преступления были зафиксированы на камеры видеонаблюдения. Также пострадавшие рассказывали, что подобные случаи участились и в другом ЖК Перми «Доминант».

На данный момент зафиксировано пять случаев краж, совершенных на территории ЖК. По четырем фактам возбуждены уголовные дела, еще по одному — материал направлен в следственное подразделение для принятия решения о возбуждении уголовного дела.