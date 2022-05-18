Педиатр заявил об опасном поражении печени после COVID у детей

19 мая 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Детям после COVID-19 может потребоваться пересадка печени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После COVID-19 у детей раннего возраста может развиться нетипичное тяжелое поражение печени. Такая форма гепатита грозит реанимацией и пересадкой органа. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков комитета по образованию и науке Госдумы РФ, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «И здесь COVID-19 сыграл свою пагубную роль. У переболевших детей в раннем возрасте начал развиваться гепатит неизвестного происхождения, причиной которого с большей вероятностью является один из аденовирусов. По сравнению с обычными формами, эта опасна своей тяжестью. Острая печеночная недостаточность после коронавирусной инфекции требует стационарной помощи, интенсивной терапии и порой даже пересадки печени», — объяснил Сергей Токарев. По словам врача-педиатра, COVID-19 помогает аденовирусной инфекции, которая традиционно поражает слизистые оболочки дыхательных путей, глаз, кишечника, добраться и до печени. «Коронавирус, как показывают последние исследования, работает в качестве ключика. Он сенсибилизирует, то есть увеличивает чувствительность клеток к воздействию других инфекционных и токсических агентов, в частности, к одному из видов аденовируса. И он в свою очередь, проникая через стенки кишечника, приобретает способность вызывать значительное поражение печени. В обычном состоянии, у не переболевшего COVID-19 ребенка, аденовирус просто бы прошел мимо», — подчеркнул Токарев. Спикер добавил, что на развитие гепатита у детей после COVID могут указывать не характерные для ОРВИ симптомы: длительная лихорадка и головные боли, тошнота, потемнение мочи, осветление и нарушение стула, боли в правом подреберье и признаки интоксикации. «Нужно обращать внимание на все атипичные симптомы у детей раннего возраста, которые болеют или переболели коронавирусом. Особенно это касается тех, кто уже имеет хронические заболевания, нарушения в работе иммунной системы. В случае потемнения мочи, осветления стула, болей в правом подреберье, слабости, вялости, длительных признаках интоксикации, то есть тошноты, головной боли, лихорадки, нужно срочно обращаться за медицинской помощью», — подытожил Токарев. Ранее ВОЗ заявил о регистрации 169 случаев заражения детей острым гепатитом неизвестного происхождения. Обнаружено заболевание было в 11 странах Европейского региона и в регионе Северной и Южной Америки.

После COVID-19 у детей раннего возраста может развиться нетипичное тяжелое поражение печени. Такая форма гепатита грозит реанимацией и пересадкой органа. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков комитета по образованию и науке Госдумы РФ, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «И здесь COVID-19 сыграл свою пагубную роль. У переболевших детей в раннем возрасте начал развиваться гепатит неизвестного происхождения, причиной которого с большей вероятностью является один из аденовирусов. По сравнению с обычными формами, эта опасна своей тяжестью. Острая печеночная недостаточность после коронавирусной инфекции требует стационарной помощи, интенсивной терапии и порой даже пересадки печени», — объяснил Сергей Токарев. По словам врача-педиатра, COVID-19 помогает аденовирусной инфекции, которая традиционно поражает слизистые оболочки дыхательных путей, глаз, кишечника, добраться и до печени. «Коронавирус, как показывают последние исследования, работает в качестве ключика. Он сенсибилизирует, то есть увеличивает чувствительность клеток к воздействию других инфекционных и токсических агентов, в частности, к одному из видов аденовируса. И он в свою очередь, проникая через стенки кишечника, приобретает способность вызывать значительное поражение печени. В обычном состоянии, у не переболевшего COVID-19 ребенка, аденовирус просто бы прошел мимо», — подчеркнул Токарев. Спикер добавил, что на развитие гепатита у детей после COVID могут указывать не характерные для ОРВИ симптомы: длительная лихорадка и головные боли, тошнота, потемнение мочи, осветление и нарушение стула, боли в правом подреберье и признаки интоксикации. «Нужно обращать внимание на все атипичные симптомы у детей раннего возраста, которые болеют или переболели коронавирусом. Особенно это касается тех, кто уже имеет хронические заболевания, нарушения в работе иммунной системы. В случае потемнения мочи, осветления стула, болей в правом подреберье, слабости, вялости, длительных признаках интоксикации, то есть тошноты, головной боли, лихорадки, нужно срочно обращаться за медицинской помощью», — подытожил Токарев. Ранее ВОЗ заявил о регистрации 169 случаев заражения детей острым гепатитом неизвестного происхождения. Обнаружено заболевание было в 11 странах Европейского региона и в регионе Северной и Южной Америки.