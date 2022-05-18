Сенатор Климов: часть пленных с «Азовстали» могут отпустить

18 мая 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

С территории «Азовстали» за сутки сдались в плен 694 украинских боевика, в том числе 29 раненых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Часть вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе людей могут освободить. Такая мера может коснуться гражданских лиц и официальных военнослужащих Украины, которые пройдут проверку на непричастность к военным преступлениям. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Те лица, которые оказались на „Азовстали“ по стечению обстоятельств, будут освобождены, если они не относятся к военнослужащим, а просто являются гражданскими лицами. Они будут освобождены и могут следовать туда, куда считают нужным. Я правда не очень уверен, что там таких много найдется, но вдруг. Недавние случаи показывали, что выходили гражданские люди, которые использовались там в качестве живого щита», — сказал Андрей Климов. По словам сенатора, освобождение и обмен могут коснуться и официальных военнослужащих Украины. «Военнослужащие украинской армии, то есть ни наемники, ни нацисты, ни военные преступники, которые в соответствии с данной ими присягой, не совершая военных преступлений, что особо важно, все-таки находились в действующей армии, по окончании спецоперации будут иметь возможность вернуться к своим семьям. А кто-то из них возможно подпадет под обмен. У нас, к сожалению, тоже есть небольшая часть военнослужащих, которые оказались среди лиц, удерживаемых украинской стороной», — добавил сенатор. Собеседник агентства подчеркнул, что боевиков «Азова» (признан запрещенным и экстремистским в России) никто отпускать или обменивать не собирается. «Все зависит от того, что это за гражданин, где он совершал преступления, против кого совершал. Например, наемник или квазивоенный, то есть боевик-неонацист, был причастен к гибели российских граждан, а на территории Донбасса их немало, причастен к военным преступлениям в отношении российских военнослужащих, конечно, российская сторона на основании подготовленных нашими спецслужбами данных может обратиться с требованием о выдаче этих лиц для осуществления следственных и судебных действий с целью наказания их по российских законам», — отметил он. Также Климов считает, что суды над военными преступники должны проходить в открытом формате. «В моем представлении, это должны быть открытые процессы. Именно так мы поступали с нацистами в период Великой Отечественной войны и после ее окончания. Это очень важная профилактическая мера. Любому негодяю должно быть даже страшно подумать о чем-нибудь нехорошем в адрес нашей страны, народа или союзников», — заключил сенатор.

Часть вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе людей могут освободить. Такая мера может коснуться гражданских лиц и официальных военнослужащих Украины, которые пройдут проверку на непричастность к военным преступлениям. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Те лица, которые оказались на „Азовстали“ по стечению обстоятельств, будут освобождены, если они не относятся к военнослужащим, а просто являются гражданскими лицами. Они будут освобождены и могут следовать туда, куда считают нужным. Я правда не очень уверен, что там таких много найдется, но вдруг. Недавние случаи показывали, что выходили гражданские люди, которые использовались там в качестве живого щита», — сказал Андрей Климов. По словам сенатора, освобождение и обмен могут коснуться и официальных военнослужащих Украины. «Военнослужащие украинской армии, то есть ни наемники, ни нацисты, ни военные преступники, которые в соответствии с данной ими присягой, не совершая военных преступлений, что особо важно, все-таки находились в действующей армии, по окончании спецоперации будут иметь возможность вернуться к своим семьям. А кто-то из них возможно подпадет под обмен. У нас, к сожалению, тоже есть небольшая часть военнослужащих, которые оказались среди лиц, удерживаемых украинской стороной», — добавил сенатор. Собеседник агентства подчеркнул, что боевиков «Азова» (признан запрещенным и экстремистским в России) никто отпускать или обменивать не собирается. «Все зависит от того, что это за гражданин, где он совершал преступления, против кого совершал. Например, наемник или квазивоенный, то есть боевик-неонацист, был причастен к гибели российских граждан, а на территории Донбасса их немало, причастен к военным преступлениям в отношении российских военнослужащих, конечно, российская сторона на основании подготовленных нашими спецслужбами данных может обратиться с требованием о выдаче этих лиц для осуществления следственных и судебных действий с целью наказания их по российских законам», — отметил он. Также Климов считает, что суды над военными преступники должны проходить в открытом формате. «В моем представлении, это должны быть открытые процессы. Именно так мы поступали с нацистами в период Великой Отечественной войны и после ее окончания. Это очень важная профилактическая мера. Любому негодяю должно быть даже страшно подумать о чем-нибудь нехорошем в адрес нашей страны, народа или союзников», — заключил сенатор.