Мэр Екатеринбурга увольняет директора радио за ее спиной. Инсайд с тайной встречи

18 мая 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Инна Боева возглавляет «Город FM» с 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор принадлежащей властям Екатеринбурга разговорной радиостанции «Город FM» Инна Боева будет отправлена в отставку. Об этом, по данным URA.RU, мэр Алексей Орлов объявил 13 мая на закрытой встрече с медиаменеджерами, посвященной переформатированию «Города FM». Боеву туда не позвали. «Было сказано, что в „Город FM“ назначат нового директора, а Боевой найдут другое место. Как я понял из разговоров, она еще не в курсе», — поделился источник в местной медиатусовке. Помимо самого Орлова и его зама по СМИ Сергея Плахотина, известно как минимум о двух участниках планерки. Это Николай Грахов — владелец ООО «Медиа Плюс», управляющего почти сотней радиостанций в России (до недавнего времени и «Эхо Москвы-Екатеринбург»), — и Максим Путинцев, бывший главред екатеринбургского филиала «Эха Москвы». Сейчас Путинцев — вице-президент ФК «Урал». «Вероятно, там был кто-то еще. Естественно, мысль о кадровой перестановке не была основной. Повестка состояла из обсуждения, как дальше могла бы развиваться „Город FM“. Форматы, программы, проекты и так далее», — рассказал третий инсайдер. Дозвониться до Грахова к моменту публикации не удалось. Путинцев воздержался от комментариев. Новость по теме Скандал вынудил мэра Екатеринбурга впервые прийти на радио Предстоящая отставка Боевой — аппаратная победа вице-мэра Плахотина. О его планах реформировать медиахолдинг стало известно еще в марте. С тех пор в кулуарах боролись две точки зрения. Согласно первой, у «Города FM» очень низкие рейтинги и нет внятной концепции, потому платить из бюджета за радио в его нынешнем виде нецелесообразно. А поднять популярность площадки с нынешним руководством якобы невозможно. Согласно второй точке зрения, Плахотин хочет уволить Боеву якобы только потому, что она мешает ему перевести «Город FM» в ведение МАУ «Город». Кроме того, сторонники Боевой настаивают, что, придя на радио в 2019-м, она перезагрузила его и сумела сформировать лояльную мэрии аудиторию. Чтобы иметь собственную позицию, Орлов в апреле впервые пришел на «Город FM». После этого ходили слухи, что увиденное его устроило, и Боеву градоначальник решил сохранить. Как изменится формат «Города FM» с отставкой Боевой, пока неясно. Сергей Плахотин не ответил на звонок корреспондента.

Директор принадлежащей властям Екатеринбурга разговорной радиостанции «Город FM» Инна Боева будет отправлена в отставку. Об этом, по данным URA.RU, мэр Алексей Орлов объявил 13 мая на закрытой встрече с медиаменеджерами, посвященной переформатированию «Города FM». Боеву туда не позвали. «Было сказано, что в „Город FM“ назначат нового директора, а Боевой найдут другое место. Как я понял из разговоров, она еще не в курсе», — поделился источник в местной медиатусовке. Помимо самого Орлова и его зама по СМИ Сергея Плахотина, известно как минимум о двух участниках планерки. Это Николай Грахов — владелец ООО «Медиа Плюс», управляющего почти сотней радиостанций в России (до недавнего времени и «Эхо Москвы-Екатеринбург»), — и Максим Путинцев, бывший главред екатеринбургского филиала «Эха Москвы». Сейчас Путинцев — вице-президент ФК «Урал». «Вероятно, там был кто-то еще. Естественно, мысль о кадровой перестановке не была основной. Повестка состояла из обсуждения, как дальше могла бы развиваться „Город FM“. Форматы, программы, проекты и так далее», — рассказал третий инсайдер. Дозвониться до Грахова к моменту публикации не удалось. Путинцев воздержался от комментариев. Предстоящая отставка Боевой — аппаратная победа вице-мэра Плахотина. О его планах реформировать медиахолдинг стало известно еще в марте. С тех пор в кулуарах боролись две точки зрения. Согласно первой, у «Города FM» очень низкие рейтинги и нет внятной концепции, потому платить из бюджета за радио в его нынешнем виде нецелесообразно. А поднять популярность площадки с нынешним руководством якобы невозможно. Согласно второй точке зрения, Плахотин хочет уволить Боеву якобы только потому, что она мешает ему перевести «Город FM» в ведение МАУ «Город». Кроме того, сторонники Боевой настаивают, что, придя на радио в 2019-м, она перезагрузила его и сумела сформировать лояльную мэрии аудиторию. Чтобы иметь собственную позицию, Орлов в апреле впервые пришел на «Город FM». После этого ходили слухи, что увиденное его устроило, и Боеву градоначальник решил сохранить. Как изменится формат «Города FM» с отставкой Боевой, пока неясно. Сергей Плахотин не ответил на звонок корреспондента.