Скандал вынудил мэра Екатеринбурга впервые прийти на радио

По одной из версий, Алексея Орлова увиденное в студии ни впечатлило, ни расстроило Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пришел с проверкой на муниципальную радиостанцию «Город FM», которую хочет реорганизовать его заместитель по политике и СМИ Сергей Плахотин вопреки воле директора Инны Боевой. Как сообщили источники URA.RU, кулуарный разговор, состоявшийся еще 4 апреля, длился около часа. Помимо Орлова, Боевой и Плахотина, в кабинете присутствовал начальник департамента информполитики мэрии Алексей Редин.

О том, что «Город FM» ждет реорганизация, URA.RU сообщило 14 марта. По последним данным, радиостанцию планируют передать в ведение МАУ «Город» (эта структура — основной распорядитель городских трат на СМИ), а Боеву — уволить. В окружении Плахотина утверждают, что, по его мнению, в нынешнем виде бюджетное радио неэффективно, о чем говорят некие замеры рейтингов. А люди, работающие с Боевой, считают, что Плахотин затеял изменения лишь для того, чтобы избавиться от журналистки. Известно, что по просьбе Боевой на эту тему с Орловым говорили спикер заксобрания Людмила Бабушкина и ее первый зам, экс-мэр Аркадий Чернецкий.

«В итоге Орлов решил сходить на радио сам (прежде он там не появлялся — прим. URA.RU), посмотреть, что оно собой представляет», — сообщил источник. О том, как прошла встреча, данные разнятся. Одни собеседники утверждают, что Орлову понравилось увиденное, и Боеву он сохранит. Другие — что градоначальник не был ни расстроен, ни впечатлен. «Боева показала ему студию, зачем-то перечисляла списки гостей, которые к ней приходят. О каких-либо поручениях по итогам визита главы я не слышал», — поделился инсайдер.

Узнать детали встречи у главных участников события — Плахотина и Боевой — к моменту публикации не удалось. Они не комментируют ситуацию.

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