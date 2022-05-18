Крупнейший застройщик Челябинска снизит объемы вводимого жилья

ЮУ КЖСИ будет строить меньше квартир Фото: Илья Московец © URA.RU

Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), один из крупнейших застройщиков Челябинской области, заявила о планах снизить объемы вводимого жилья. Как сообщили URA.RU в пресс-службе корпорации, это связано со снижением числа ипотечных займов.

«В следующем году жилья будут строить и вводить меньше, чем в этом. В последнее время драйвером строительства была льготная ипотека, которая по понятным причинам была на некоторое время приостановлена, что существенно снизило спрос на рынке недвижимости», — пояснили в ЮУ КЖСИ.

Ранее стало известно, что количество поданных и одобренных ипотечных займов в Челябинске в апреле по сравнению с мартом сократилось в два раза. Участники рынка недвижимости считают, что вернуть покупательскую активность поможет снижение ключевой ставки Центробанка РФ и продолжение действия госпрограмм.