17 мая 2022

Из ЯНАО в Петербург полетят более вместительные лайнеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
Суперджеты на этом направлении сменят аэробусы Фото:

Открылась продажа дополнительных билетов из ЯНАО в Санкт-Петербург авиакомпании «Ямал». Увеличение мест перевозчик объяснил заменой лайнеров на более вместительные, пишет перевозчик в своем telegram-канале.

«Открыли продажу дополнительных мест в Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться на комфортабельном Airbus A320», — говорится в сообщении авиакомпании.

«Аэробусы» полетят в северную столицу из Надыма (28, 31 мая), Ноябрьска (26, 27, 28 мая), Нового Уренгоя (26, 27 мая) и Салехарда (25, 27, 29 мая). Изначально эти рейсы планировалось выполнить на Суперджетах.

Ранее URA.RU сообщало, что все рейсы из ЯНАО в Анапу, Краснодар и Симферополь отменили. Решение связано с запретом Росавиации на полеты в некоторые аэропорты страны.

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Открылась продажа дополнительных билетов из ЯНАО в Санкт-Петербург авиакомпании «Ямал». Увеличение мест перевозчик объяснил заменой лайнеров на более вместительные, пишет перевозчик в своем telegram-канале. «Открыли продажу дополнительных мест в Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться на комфортабельном Airbus A320», — говорится в сообщении авиакомпании. «Аэробусы» полетят в северную столицу из Надыма (28, 31 мая), Ноябрьска (26, 27, 28 мая), Нового Уренгоя (26, 27 мая) и Салехарда (25, 27, 29 мая). Изначально эти рейсы планировалось выполнить на Суперджетах. Ранее URA.RU сообщало, что все рейсы из ЯНАО в Анапу, Краснодар и Симферополь отменили. Решение связано с запретом Росавиации на полеты в некоторые аэропорты страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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