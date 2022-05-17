Из ЯНАО в Петербург полетят более вместительные лайнеры

18 мая 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Суперджеты на этом направлении сменят аэробусы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Открылась продажа дополнительных билетов из ЯНАО в Санкт-Петербург авиакомпании «Ямал». Увеличение мест перевозчик объяснил заменой лайнеров на более вместительные, пишет перевозчик в своем telegram-канале. «Открыли продажу дополнительных мест в Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться на комфортабельном Airbus A320», — говорится в сообщении авиакомпании. «Аэробусы» полетят в северную столицу из Надыма (28, 31 мая), Ноябрьска (26, 27, 28 мая), Нового Уренгоя (26, 27 мая) и Салехарда (25, 27, 29 мая). Изначально эти рейсы планировалось выполнить на Суперджетах. Ранее URA.RU сообщало, что все рейсы из ЯНАО в Анапу, Краснодар и Симферополь отменили. Решение связано с запретом Росавиации на полеты в некоторые аэропорты страны.

Открылась продажа дополнительных билетов из ЯНАО в Санкт-Петербург авиакомпании «Ямал». Увеличение мест перевозчик объяснил заменой лайнеров на более вместительные, пишет перевозчик в своем telegram-канале. «Открыли продажу дополнительных мест в Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться на комфортабельном Airbus A320», — говорится в сообщении авиакомпании. «Аэробусы» полетят в северную столицу из Надыма (28, 31 мая), Ноябрьска (26, 27, 28 мая), Нового Уренгоя (26, 27 мая) и Салехарда (25, 27, 29 мая). Изначально эти рейсы планировалось выполнить на Суперджетах. Ранее URA.RU сообщало, что все рейсы из ЯНАО в Анапу, Краснодар и Симферополь отменили. Решение связано с запретом Росавиации на полеты в некоторые аэропорты страны.