Пермский бизнесмен, севший пожизненно в тюрьму, обжалует приговор

Бизнесмен, совершивший тройное убийство, подал апелляционную жалобу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Предприниматель из Горнозаводского округа Сергей Шинкевич (Пермский край), получивший пожизненное лишение свободы за тройное убийство, обжалует приговор суда. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда.

«Осужденный подал апелляционную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Четвертого апелляционного суда Нижнего Новгорода», — говорится на сайте Пермского краевого суда. URA.RU рассказывало, что Шинкевич расстрелял из ружья бывшую супругу и ее родственников. Убийство было совершено на берегу реки Койва в июне 2021 года.

Осужденный признался, что причиной расправы стала личная неприязнь к бывшей жене и конфликты с ней. Суд также удовлетворил гражданские иски родственников погибших, обязав Шинкевича выплатить им 13,5 млн рублей в качестве компенсаций морального вреда. На имущество предпринимателя наложен арест.