Пермский бизнесмен, севший пожизненно в тюрьму, обжалует приговор

Предприниматель из Горнозаводского округа Сергей Шинкевич (Пермский край), получивший пожизненное лишение свободы за тройное убийство, обжалует приговор суда. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда.
«Осужденный подал апелляционную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Четвертого апелляционного суда Нижнего Новгорода», — говорится на сайте Пермского краевого суда. URA.RU рассказывало, что Шинкевич расстрелял из ружья бывшую супругу и ее родственников. Убийство было совершено на берегу реки Койва в июне 2021 года.
Осужденный признался, что причиной расправы стала личная неприязнь к бывшей жене и конфликты с ней. Суд также удовлетворил гражданские иски родственников погибших, обязав Шинкевича выплатить им 13,5 млн рублей в качестве компенсаций морального вреда. На имущество предпринимателя наложен арест.
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Предприниматель из Горнозаводского округа Сергей Шинкевич (Пермский край), получивший пожизненное лишение свободы за тройное убийство, обжалует приговор суда. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда. «Осужденный подал апелляционную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Четвертого апелляционного суда Нижнего Новгорода», — говорится на сайте Пермского краевого суда. URA.RU рассказывало, что Шинкевич расстрелял из ружья бывшую супругу и ее родственников. Убийство было совершено на берегу реки Койва в июне 2021 года. Осужденный признался, что причиной расправы стала личная неприязнь к бывшей жене и конфликты с ней. Суд также удовлетворил гражданские иски родственников погибших, обязав Шинкевича выплатить им 13,5 млн рублей в качестве компенсаций морального вреда. На имущество предпринимателя наложен арест.