Курганская прокуратура просит наказать ПФР за отказ в пособии

Жительница Курганской области не могла получить пособие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская прокуратура потребовала наказать виновных за отказ многодетной матери в пособии. Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«По поручению прокурора области организована проверка. Установлено, что 1 мая жительница Курганской области, имеющая на иждивении трех малолетних детей, обратилась за назначением пособия на ребенка с 8 до 17 лет в Пенсионный фонд России по Курганской области. Однако по данному обращению 15 мая принято решение об отказе в назначении мер социальной поддержки ввиду неправильного расчета общего дохода семьи», — передает пресс-служба ведомства.

Пенсионный фонд пересмотрел решение об отказе 17 мая и семье установили выплаты на ребенка. По данному делу прокурор города внес представление в адрес руководителя пенсионного фонда и потребовал привлечь виновных к ответственности, а также принять меры, чтобы исключить подобные нарушения.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Курганской области написала обращению к президенту РФ Владимиру Путину. Ей отказали в детском пособии. На данный момент женщина живет одна с тремя детьми на пособие по уходу за ребенком.