Челябинского чиновника объявили в розыск, а он оказался в ДНР

Подсудимого чиновника отправил в командировку мэр Александр Виноградов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Троицкий городской суд (Челябинская область) 18 мая объявил в международный розыск начальника управления ЖКХ администрации города Андрея Могильникова, который является подсудимым по делу о превышении должностных полномочий, рассказал источник URA.RU в суде. Источник в городе при этом сообщил, что чиновник находится в Донецкой народной республике в составе волонтеров.

«На предварительное заседание он явился, а на первое судебное 18 мая не пришел. Адвокат предъявил документы, что он в командировке в Ростове-на Дону с 3 мая, куда отправлен распоряжением главы города Александра Виноградова. Но суд не счел причину уважительной, так как подсудимый по уголовному делу не должен уезжать ни в какие командировки, тем более он был под подпиской о невыезде и сам не уведомил суд о намерении уехать, поэтому суд изменил меру пресечения Могильникову на заключение под стражей с объявлением последнего в международный розыск», — рассказал источник.

В администрации Троицка информацию не комментируют. Источник URA.RU в Троицке сообщил, что чиновник находится не в Ростове-на-Дону, а в ДНР, куда уехал в составе группы волонтеров.

Могильников обвиняется в превышении полномочий и служебном подлоге. В 2021 году, исполняя обязанности вице-мэра города, он подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями.