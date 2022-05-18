Челябинского чиновника объявили в розыск, а он оказался в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат России и Международный турнир
Подсудимого чиновника отправил в командировку мэр Александр Виноградов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Троицкий городской суд (Челябинская область) 18 мая объявил в международный розыск начальника управления ЖКХ администрации города Андрея Могильникова, который является подсудимым по делу о превышении должностных полномочий, рассказал источник URA.RU в суде. Источник в городе при этом сообщил, что чиновник находится в Донецкой народной республике в составе волонтеров.

«На предварительное заседание он явился, а на первое судебное 18 мая не пришел. Адвокат предъявил документы, что он в командировке в Ростове-на Дону с 3 мая, куда отправлен распоряжением главы города Александра Виноградова. Но суд не счел причину уважительной, так как подсудимый по уголовному делу не должен уезжать ни в какие командировки, тем более он был под подпиской о невыезде и сам не уведомил суд о намерении уехать, поэтому суд изменил меру пресечения Могильникову на заключение под стражей с объявлением последнего в международный розыск», — рассказал источник.

В администрации Троицка информацию не комментируют. Источник URA.RU в Троицке сообщил, что чиновник находится не в Ростове-на-Дону, а в ДНР, куда уехал в составе группы волонтеров.

Могильников обвиняется в превышении полномочий и служебном подлоге. В 2021 году, исполняя обязанности вице-мэра города, он подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог»
Подписаться
Троицкий городской суд (Челябинская область) 18 мая объявил в международный розыск начальника управления ЖКХ администрации города Андрея Могильникова, который является подсудимым по делу о превышении должностных полномочий, рассказал источник URA.RU в суде. Источник в городе при этом сообщил, что чиновник находится в Донецкой народной республике в составе волонтеров. «На предварительное заседание он явился, а на первое судебное 18 мая не пришел. Адвокат предъявил документы, что он в командировке в Ростове-на Дону с 3 мая, куда отправлен распоряжением главы города Александра Виноградова. Но суд не счел причину уважительной, так как подсудимый по уголовному делу не должен уезжать ни в какие командировки, тем более он был под подпиской о невыезде и сам не уведомил суд о намерении уехать, поэтому суд изменил меру пресечения Могильникову на заключение под стражей с объявлением последнего в международный розыск», — рассказал источник. В администрации Троицка информацию не комментируют. Источник URA.RU в Троицке сообщил, что чиновник находится не в Ростове-на-Дону, а в ДНР, куда уехал в составе группы волонтеров. Могильников обвиняется в превышении полномочий и служебном подлоге. В 2021 году, исполняя обязанности вице-мэра города, он подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...