Москва даст Кургану денег на ремонт центральной улицы

Улицу Куйбышева в Кургане отремонтируют в рамках нацпроекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Кургане отремонтируют участок улицы Куйбышева, ведущий к спортивным объектам. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

«В Кургане в этом году начнется ремонт улицы Куйбышева. Протяженность участка — более двух километров. Обновленная дорога будет открыта для движения к 1 сентября. Это важно для спортсменов, которые занимаются в расположенных рядом спорткомплексе имени Горбенко, ледовой арене „Юность“, бассейне „Олимп“, а также на Центральном стадионе имени Брумеля», — говорится на сайте.

По словам начальника областного управления по физической культуре и спорту Сергея Моторина, перечисленные стадионы и комплексы являются спортивным ядром города. Кроме тренировок в данных спортобъектах проводят крупные межрегиональные и всероссийские соревнования.

До этого URA.RU писало, что в Кургане создадут «умную» площадку с электронным треном. При помощи отсканированного QR-кода любители спорта смогут открыть комплексы упражнений на различные группы мышц.

Всего на обновление дорог правительство выделит средства 84 субъектам РФ на ремонт почти 5 тысяч объектов. Их протяженность превышает 15 тысяч км, а общая площадь — 112 млн кв. м.