Захарова: украинские националисты развернули ПВО на киностудии

18 мая 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Украинские националисты переняли тактику ИГИЛ, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Националисты развернули системы противовоздушной обороны (ПВО) на киностудии в Одессе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На днях украинские националисты развернули средства ПВО на Одесской киностудии. Боевики сил терробороны поквартирно обходят дома для выявления жителей, которые придерживаются неприятия националистической логики», — сказала Захарова на брифинге, который транслируется на телеканале «Россия-24». Захарова отметила, что мирным гражданам не дают эвакуироваться. Людей выгоняют из квартир, чтобы разместить там огневые позиции, сказала она. Националисты взяли на вооружение тактику ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и используют объекты гражданской инфраструктуры, они размещают боеприпасы в детских садах и школах, используют их в качестве опорных пунктов, сообщила глава МИД РФ. По ее словам, часть сдавшихся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся в СИЗО, изолятор уже обстреляли из реактивных систем залпового огня со стороны Украины. Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса. Ранее почти тысяча боевиков, находившихся на «Азовстали», сдались в плен. Завод был заблокирован российскими военными, пишет RT. В апреле Украина сорвала эвакуацию граждан из Мариуполя, сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на Минобороны РФ.

Националисты развернули системы противовоздушной обороны (ПВО) на киностудии в Одессе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На днях украинские националисты развернули средства ПВО на Одесской киностудии. Боевики сил терробороны поквартирно обходят дома для выявления жителей, которые придерживаются неприятия националистической логики», — сказала Захарова на брифинге, который транслируется на телеканале «Россия-24». Захарова отметила, что мирным гражданам не дают эвакуироваться. Людей выгоняют из квартир, чтобы разместить там огневые позиции, сказала она. Националисты взяли на вооружение тактику ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и используют объекты гражданской инфраструктуры, они размещают боеприпасы в детских садах и школах, используют их в качестве опорных пунктов, сообщила глава МИД РФ. По ее словам, часть сдавшихся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся в СИЗО, изолятор уже обстреляли из реактивных систем залпового огня со стороны Украины. Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса. Ранее почти тысяча боевиков, находившихся на «Азовстали», сдались в плен. Завод был заблокирован российскими военными, пишет RT. В апреле Украина сорвала эвакуацию граждан из Мариуполя, сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на Минобороны РФ.