Почти тысяча украинских боевиков с «Азовстали» сдались

На «Азовстали» продолжают сдаваться украинские боевики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С захваченного завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевиков. Такое заявление сделали в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

«В общей сложности с территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевика», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале территориальной обороны ДНР.

Ранее с территории «Азовстали» сдались 256 украинских боевиков. Комбинат был захвачен националистами и бойцами ВСУ в ходе специальной операции РФ по демилитаризации Украины.