Почти тысяча украинских боевиков с «Азовстали» сдались

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, война, разрушения, обстрел, СВО, город мариуполь
На «Азовстали» продолжают сдаваться украинские боевики Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С захваченного завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевиков. Такое заявление сделали в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

«В общей сложности с территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевика», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале территориальной обороны ДНР.

Ранее с территории «Азовстали» сдались 256 украинских боевиков. Комбинат был захвачен националистами и бойцами ВСУ в ходе специальной операции РФ по демилитаризации Украины.

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С захваченного завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевиков. Такое заявление сделали в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики. «В общей сложности с территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевика», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале территориальной обороны ДНР. Ранее с территории «Азовстали» сдались 256 украинских боевиков. Комбинат был захвачен националистами и бойцами ВСУ в ходе специальной операции РФ по демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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