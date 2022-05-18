Почти тысяча украинских боевиков с «Азовстали» сдались

На «Азовстали» продолжают сдаваться украинские боевики
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С захваченного завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевиков. Такое заявление сделали в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В общей сложности с территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевика», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале территориальной обороны ДНР.
Ранее с территории «Азовстали» сдались 256 украинских боевиков. Комбинат был захвачен националистами и бойцами ВСУ в ходе специальной операции РФ по демилитаризации Украины.
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