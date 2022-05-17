17 мая 2022

Рекламодатель Ксении Собчак ищет себе топ-менеджера в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый стрит-арт у Конторы пароходства. Тюмень, наушники, парень, граффити, смотрит в телефон, стрит арт, стрит-арт
Компания обещает будущему сотруднику широкие возможности для профессионального роста Фото:

Тюменский производитель наушников ищет в компанию руководителя интернет-магазина и обещает ему зарплату от 230 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия размещена на платформе HeadHunter. Компанию неоднократно рекламировала журналистка Ксения Собчак.

«Руководитель интернет-магазина в Тюмени. Заработная плата от 230 тысяч рублей на руки», — указано в вакансии.

Компания требует от соискателя опыт работы не менее года на аналогичной должности, а также стратегическое мышление, системность и организованность. Работодатель гарантирует стабильный доход и широкие возможности для профессионального развития. Компанию неоднократно в своих роликах на площадке YouTube, помимо Ксении Собчак, рекламировали дизайнер Артемий Лебедев, певица Айза Долматова, журналист Леонид Парфенов и многие другие знаменитости.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские гувернантки вошли в российский рейтинг самых высокооплачиваемых профессий. Им предлагают зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц.

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Тюменский производитель наушников ищет в компанию руководителя интернет-магазина и обещает ему зарплату от 230 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия размещена на платформе HeadHunter. Компанию неоднократно рекламировала журналистка Ксения Собчак. «Руководитель интернет-магазина в Тюмени. Заработная плата от 230 тысяч рублей на руки», — указано в вакансии. Компания требует от соискателя опыт работы не менее года на аналогичной должности, а также стратегическое мышление, системность и организованность. Работодатель гарантирует стабильный доход и широкие возможности для профессионального развития. Компанию неоднократно в своих роликах на площадке YouTube, помимо Ксении Собчак, рекламировали дизайнер Артемий Лебедев, певица Айза Долматова, журналист Леонид Парфенов и многие другие знаменитости. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские гувернантки вошли в российский рейтинг самых высокооплачиваемых профессий. Им предлагают зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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