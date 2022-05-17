Рекламодатель Ксении Собчак ищет себе топ-менеджера в Тюмени

18 мая 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

Компания обещает будущему сотруднику широкие возможности для профессионального роста Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский производитель наушников ищет в компанию руководителя интернет-магазина и обещает ему зарплату от 230 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия размещена на платформе HeadHunter. Компанию неоднократно рекламировала журналистка Ксения Собчак. «Руководитель интернет-магазина в Тюмени. Заработная плата от 230 тысяч рублей на руки», — указано в вакансии. Компания требует от соискателя опыт работы не менее года на аналогичной должности, а также стратегическое мышление, системность и организованность. Работодатель гарантирует стабильный доход и широкие возможности для профессионального развития. Компанию неоднократно в своих роликах на площадке YouTube, помимо Ксении Собчак, рекламировали дизайнер Артемий Лебедев, певица Айза Долматова, журналист Леонид Парфенов и многие другие знаменитости. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские гувернантки вошли в российский рейтинг самых высокооплачиваемых профессий. Им предлагают зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц.

Тюменский производитель наушников ищет в компанию руководителя интернет-магазина и обещает ему зарплату от 230 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия размещена на платформе HeadHunter. Компанию неоднократно рекламировала журналистка Ксения Собчак. «Руководитель интернет-магазина в Тюмени. Заработная плата от 230 тысяч рублей на руки», — указано в вакансии. Компания требует от соискателя опыт работы не менее года на аналогичной должности, а также стратегическое мышление, системность и организованность. Работодатель гарантирует стабильный доход и широкие возможности для профессионального развития. Компанию неоднократно в своих роликах на площадке YouTube, помимо Ксении Собчак, рекламировали дизайнер Артемий Лебедев, певица Айза Долматова, журналист Леонид Парфенов и многие другие знаменитости. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские гувернантки вошли в российский рейтинг самых высокооплачиваемых профессий. Им предлагают зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц.