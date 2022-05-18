Соловьев ответил на обращение депутатов в прокуратуру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что может открыть приемную по сбору сведений о депутатах, которые обратились в городскую прокуратуру с просьбой проверить его высказывания на соответствие законодательству. Такое заявление журналист сделал в своей программе «Соловьев LIVE», запись которой опубликован в официальной группе во «ВКонтакте».

«В прокуратуру хотите писать, чтобы на таком уровне выяснять отношения? <…> Хотите побороться? Давайте я открою приемную по сбору по каждому из вас. Не вопрос. Давайте покажем вам других избирателей, у которых есть и вопросы к вам, и сведения о том, как и что вы в этой жизни делали <…> Вы точно народные депутаты? Вот процент поддержки у президента РФ Владимира Путина какой и [у] спецоперации. Ваш какой процент поддержки? Как у обезжиренного молока?» — ответил журналист депутатам.

Ранее Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», во время эфира с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. В ответ глава Свердловской области Евгений Куйвашев записал видеообращение, в котором попросил следить за языком. Соловьев требует не в первый раз требует от губернатора высказаться о спецоперации, которую РФ проводит на Украине. В середине 2019 года Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов».