Ранее Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов» и «центром мерзотной либероты» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от свердловского губернатора Евгения Куйвашева ответить, за спецоперацию глава региона, или против нее. Вопрос прозвучал в прямом эфире программы «Соловьев Live».

«Я так и не услышал — вы поддерживаете специальную военную операцию, граждане во власти Свердловской губернии, или стесняетесь?», — высказал журналист. По его мнению, этот вопрос в адрес Евгения Куйвашева имеет актуальность из-за недавней отставки губернаторов сразу пяти регионов. «Не стесняйтесь заявить свою позицию», — завершает обращение к Куйвашеву Соловьев.

Ранее Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», во время эфира с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. В ответ глава Свердловской области записал видеообращение, в котором попросил следить за языком. В середине 2019 года Соловьев также оскорбил жителей столицы Среднего Урала, назвав Екатеринбург «городом бесов».