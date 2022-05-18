Отоларинголог Лесков назвал опасное последствие шума в ушах

19 мая 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

15-20% взрослого населения старше 40 лет могут испытывать шумы в ушах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шум в ушах является сигналом отмирания слухового нерва. Впоследствии это приводит к потере слуха рассказал URA.RU врач-отоларинголог Иван Лесков. «Есть субъективный ушной шум, когда слуховой нерв перестает получать раздражение и начинает генерировать его сам. Это тот самый ушной шум, с которым все борются. Как правило, у 15-20% взрослого населения старше 40 лет такой шум есть. Он сигнализирует о начавшейся потере слуха по сенсоневральному типу. Нерв умирает. Медленно он может не умереть до конца, но эти звуки являются сигналом серьезного неблагополучия», — сказал Иван Лесков. Как объяснил специалист, у каждого человека процесс от появления шума в ушах до полной потери слуха занимает разное время. «Потеря слуха может длиться весь остаток жизни, просто со временем к ушному шуму начинает присоединяться ФУНГ — феномен ускоренного нарастания громкости. Это когда мы не воспринимаем звуки нормальной мощности, но звук повышенной мощности вызывают у нас такой же дискомфорт, как у человека, который слышит нормально», — уточнил отоларинголог. Лесков отметил, что при таком диагнозе есть решение. «Лечение есть, если мы говорим об отмирающем нерве. Есть слуховые аппараты. Современный слуховой аппарат способен работать, как наушники с шумоподавлением, то есть он может помогать слышать, но при этом подавлять ушной шум», — заключил собеседник агентства.

Шум в ушах является сигналом отмирания слухового нерва. Впоследствии это приводит к потере слуха рассказал URA.RU врач-отоларинголог Иван Лесков. «Есть субъективный ушной шум, когда слуховой нерв перестает получать раздражение и начинает генерировать его сам. Это тот самый ушной шум, с которым все борются. Как правило, у 15-20% взрослого населения старше 40 лет такой шум есть. Он сигнализирует о начавшейся потере слуха по сенсоневральному типу. Нерв умирает. Медленно он может не умереть до конца, но эти звуки являются сигналом серьезного неблагополучия», — сказал Иван Лесков. Как объяснил специалист, у каждого человека процесс от появления шума в ушах до полной потери слуха занимает разное время. «Потеря слуха может длиться весь остаток жизни, просто со временем к ушному шуму начинает присоединяться ФУНГ — феномен ускоренного нарастания громкости. Это когда мы не воспринимаем звуки нормальной мощности, но звук повышенной мощности вызывают у нас такой же дискомфорт, как у человека, который слышит нормально», — уточнил отоларинголог. Лесков отметил, что при таком диагнозе есть решение. «Лечение есть, если мы говорим об отмирающем нерве. Есть слуховые аппараты. Современный слуховой аппарат способен работать, как наушники с шумоподавлением, то есть он может помогать слышать, но при этом подавлять ушной шум», — заключил собеседник агентства.