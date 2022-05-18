В турецких отелях начнут принимать карты «Мир»

18 мая 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

В отелях Турции появятся терминалы для оплаты картой «Мир», сообщил Александр Новак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В турецких отелях начнут принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В отелях и гостиницах Турции появятся терминалы, которые позволят проводить оплату картой «Мир». «Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты „Мир“ в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах», — цитирует Александра Новака ТАСС. По словам вице-премьера, торговый оборот между Россией и Турцией составил 33 миллиарда долларов в 2021 году. Ожидается, что он будет увеличен в 2022 году, отметил Новак. Он пояснил, что российские предприниматели заинтересовались турецким направлением. Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение об остановке работы в России с 10 марта. На сайте Центробанка указано, что карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России. При этом граждане РФ не смогут расплачиваться Visa и Mastercard за рубежом. Турция была одной из стран, где россияне могут пользоваться отечественной платежной системой «Мир». Граждане РФ могли снять наличку и оплатить покупки через терминалы банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi и VakifBank.

В турецких отелях начнут принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В отелях и гостиницах Турции появятся терминалы, которые позволят проводить оплату картой «Мир». «Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты „Мир“ в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах», — цитирует Александра Новака ТАСС. По словам вице-премьера, торговый оборот между Россией и Турцией составил 33 миллиарда долларов в 2021 году. Ожидается, что он будет увеличен в 2022 году, отметил Новак. Он пояснил, что российские предприниматели заинтересовались турецким направлением. Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение об остановке работы в России с 10 марта. На сайте Центробанка указано, что карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России. При этом граждане РФ не смогут расплачиваться Visa и Mastercard за рубежом. Турция была одной из стран, где россияне могут пользоваться отечественной платежной системой «Мир». Граждане РФ могли снять наличку и оплатить покупки через терминалы банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi и VakifBank.