Росгвардия ликвидировала главаря теробороны Изюма

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Виктор Бельский попытался скрыться, когда росгвардейцы окружили его группировку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецназ Росгвардии ликвидировали под Харьковом главаря ячейки территориальной обороны Украины Виктора Бельского. Его обнаружили в охотничьем угодье на окраине Изюма. Росгвардейцы сообщили, что Бельский попытался скрыться, когда российские военные взяли его группировку в кольцо.

«Окружили в кольцо, сопротивления не было, не успели ничего предпринять. Только один отошел на 50 метров, но и его ликвидировали», — приводит слова командира подразделения спецназа Росгвардии Пятый канал.

На территории охотничьего угодья российские военные обнаружили документы Бельского, семь удостоверений к наградам, которые он получил за участие в «антитеррористической операции». Домики на территории охотничьего угодья участники теробороны использовали в как склады с провизией. Для конспирации они спали неподалеку, прямо на земле.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. По его словам, приоритет российской армии — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистов высокоточными средствами. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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Спецназ Росгвардии ликвидировали под Харьковом главаря ячейки территориальной обороны Украины Виктора Бельского. Его обнаружили в охотничьем угодье на окраине Изюма. Росгвардейцы сообщили, что Бельский попытался скрыться, когда российские военные взяли его группировку в кольцо. «Окружили в кольцо, сопротивления не было, не успели ничего предпринять. Только один отошел на 50 метров, но и его ликвидировали», — приводит слова командира подразделения спецназа Росгвардии Пятый канал. На территории охотничьего угодья российские военные обнаружили документы Бельского, семь удостоверений к наградам, которые он получил за участие в «антитеррористической операции». Домики на территории охотничьего угодья участники теробороны использовали в как склады с провизией. Для конспирации они спали неподалеку, прямо на земле. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. По его словам, приоритет российской армии — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистов высокоточными средствами. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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