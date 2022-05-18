Росгвардия ликвидировала главаря теробороны Изюма

18 мая 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Виктор Бельский попытался скрыться, когда росгвардейцы окружили его группировку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецназ Росгвардии ликвидировали под Харьковом главаря ячейки территориальной обороны Украины Виктора Бельского. Его обнаружили в охотничьем угодье на окраине Изюма. Росгвардейцы сообщили, что Бельский попытался скрыться, когда российские военные взяли его группировку в кольцо. «Окружили в кольцо, сопротивления не было, не успели ничего предпринять. Только один отошел на 50 метров, но и его ликвидировали», — приводит слова командира подразделения спецназа Росгвардии Пятый канал. На территории охотничьего угодья российские военные обнаружили документы Бельского, семь удостоверений к наградам, которые он получил за участие в «антитеррористической операции». Домики на территории охотничьего угодья участники теробороны использовали в как склады с провизией. Для конспирации они спали неподалеку, прямо на земле. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. По его словам, приоритет российской армии — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистов высокоточными средствами. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

Спецназ Росгвардии ликвидировали под Харьковом главаря ячейки территориальной обороны Украины Виктора Бельского. Его обнаружили в охотничьем угодье на окраине Изюма. Росгвардейцы сообщили, что Бельский попытался скрыться, когда российские военные взяли его группировку в кольцо. «Окружили в кольцо, сопротивления не было, не успели ничего предпринять. Только один отошел на 50 метров, но и его ликвидировали», — приводит слова командира подразделения спецназа Росгвардии Пятый канал. На территории охотничьего угодья российские военные обнаружили документы Бельского, семь удостоверений к наградам, которые он получил за участие в «антитеррористической операции». Домики на территории охотничьего угодья участники теробороны использовали в как склады с провизией. Для конспирации они спали неподалеку, прямо на земле. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. По его словам, приоритет российской армии — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистов высокоточными средствами. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.