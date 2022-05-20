Доктор наук перечислил продукты, которые защитят при радиации

21 мая 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Йодосодержащие продукты помогают в защите щитовидной железы от радиации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Людям, живущих в зонах с повышенным уровнем радиационного слоя, необходимо употреблять продукты из красных сортов винограда, а также содержащие йод. Первые помогают в выведении радионуклидов, вторые — в защите щитовидной железы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. «В первую очередь защита от радиации — это защита щитовидной железы, во вторую, выведение радионуклидов. При облучении идет бомбардирование частицами, в итоге часть клеток, которые остаются после этой атаки неповрежденными, требуют дополнительного введения йода. Антиоксиданты, различные продукты из красных сортов винограда, то есть полусладкие вина, кагор — являются народным способом выведения радионуклидов. В советское время на атомных подводных лодках соблюдалось правило выдавать морякам красное вино и шоколад», — объяснил Евгений Абизов. Доктор фармацевтических наук подчеркнул, что лучше всего в борьбе с радиацией помогают продукты, содержащие йод. «Более высокую биодоступность (доходят до места действия в организме, — прим. URA.RU) имеют йодсодержащие, йодокомулирующие растительные и животные продукты. Растительные — это в основном водоросли, люминария сахарная, она же морская капуста, и черная смородина. Что касается рыб, то тут сложнее, потому что тут должна быть продукция с Саргассового моря, богатая остатками частиц йодокомулирующих растений, то есть это угри и так далее», — перечислил Абизов. По словам спикера, для защиты от радиации может помочь и растворимый йод. «Йод, который мы используем для нанесения на раны, как и тот, что продается в таблетках, имеет довольно низкую биодоступность. Усвояемость жидкого имеет 50%. Можно делать йодную сетку, чтобы шло всасывание через кожу, вдыхать пары, добавлять капли в питьевую воду. Это все оправдано и описано в методичках 50-60 годов 20 века по правилам поведения людей в условиях ядерных атак. Что касается йодной сетки, накожное нанесение в виде полос является самым оптимальным вариантом», — заявил Абизов. В этот день, 21 мая 2008 года, в Санкт-Петербурге распространился слух об аварии на Ленинградской АЭС. Информация создала панику, в результате которой с полок аптек были сметены все йодосодержащие препараты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Людям, живущих в зонах с повышенным уровнем радиационного слоя, необходимо употреблять продукты из красных сортов винограда, а также содержащие йод. Первые помогают в выведении радионуклидов, вторые — в защите щитовидной железы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. «В первую очередь защита от радиации — это защита щитовидной железы, во вторую, выведение радионуклидов. При облучении идет бомбардирование частицами, в итоге часть клеток, которые остаются после этой атаки неповрежденными, требуют дополнительного введения йода. Антиоксиданты, различные продукты из красных сортов винограда, то есть полусладкие вина, кагор — являются народным способом выведения радионуклидов. В советское время на атомных подводных лодках соблюдалось правило выдавать морякам красное вино и шоколад», — объяснил Евгений Абизов. Доктор фармацевтических наук подчеркнул, что лучше всего в борьбе с радиацией помогают продукты, содержащие йод. «Более высокую биодоступность (доходят до места действия в организме, — прим. URA.RU) имеют йодсодержащие, йодокомулирующие растительные и животные продукты. Растительные — это в основном водоросли, люминария сахарная, она же морская капуста, и черная смородина. Что касается рыб, то тут сложнее, потому что тут должна быть продукция с Саргассового моря, богатая остатками частиц йодокомулирующих растений, то есть это угри и так далее», — перечислил Абизов. По словам спикера, для защиты от радиации может помочь и растворимый йод. «Йод, который мы используем для нанесения на раны, как и тот, что продается в таблетках, имеет довольно низкую биодоступность. Усвояемость жидкого имеет 50%. Можно делать йодную сетку, чтобы шло всасывание через кожу, вдыхать пары, добавлять капли в питьевую воду. Это все оправдано и описано в методичках 50-60 годов 20 века по правилам поведения людей в условиях ядерных атак. Что касается йодной сетки, накожное нанесение в виде полос является самым оптимальным вариантом», — заявил Абизов. В этот день, 21 мая 2008 года, в Санкт-Петербурге распространился слух об аварии на Ленинградской АЭС. Информация создала панику, в результате которой с полок аптек были сметены все йодосодержащие препараты.