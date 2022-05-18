Завод Кургана готовится к импортозамещающему производству в ЖКХ

В стране возможен дефицит подобных фильтров из-за санкций (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Руководство курганского завода сообщило о создании фильтров трубопроводов для сферы ЖКХ в рамках программы импортозамещения. В компании «Темпер» уже разработали опытные образцы из отечественных комплектующих и приступили к мелкосерийному производству. Сейчас подобные изделия, в основном, везут из Китая.

«Мы сделали тот же самый фильтр, только произведенный из трубы, которую производим для шаровых кранов — то есть сам принцип изготовления другой, доступный. Сейчас вот планируем расширяться, чтобы запускать именно серийное производство, выходить на опт», — сообщил директор предприятия Сергей Доронин в беседе с агентством ТАСС. Интервью опубликовано на сайте.

Доронин пояснил, что на территории России вскоре ожидается дефицит такого вида изделий из-за санкций. А потому «запуск производства крайне актуален». Сегодня «на рынке существуют такие фильтры, но с комплектующими иностранного производства», сообщил директор предприятия. В добавок ко всему есть проблемы с международной логистикой.

Ранее URA.RU писало о курганском предприятии, производящем пельмени, блины и холодец. Там нашли способ обойти поставку запрещенного оборудования из Европы и создали аналог итальянского аппарата. Кроме того, в регионе увеличили выпуск супер-вездеходов — мощных машин, которых нельзя выпускать на трассу.

Повышение цен на импортные товары и оборудование в РФ особенно остро ощутили после объявления о начале спецоперации на Украине. Санкционное давление со стороны Запада продолжается с начала «нулевых». Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель санкций — «отмена и запрет России, ее культуры, табу на правду об истории страны и роли в мировых событиях».