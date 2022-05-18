18 мая 2022

В Академическом загорелся лес из-за бомжей. Видео

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, первоуральский городской округ, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
В Академическом районе Екатеринбурга поднялся большой столб дыма из-за бомжей Фото:

В Екатеринбурге в районе Академический лица без определенного места жительства разожгли огонь, после чего над лесом поднялся дым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

«По нашей информации, лица без определенного места жительства обжигали медь. По прибытии наших подразделений злоумышленники сами потушили огонь», — рассказали сотрудники ведомства Е1.

Инцидент произошел вечером 18 мая. Жители домов вдоль проспекта Сахарова увидели большой столб дыма над лесом и вызвали спасателей. К приезду пожарным не пришлось использовать технику, бомжи потушили огонь самостоятельно.

Ранее URA.RU сообщало масштабном пожаре в Свердловской области, пожарные сообщили что для тушения потребуется несколько недель. Также мы рассказывали о подростках, которые самостоятельно потушили лесной пожар в Каменске-Уральском.

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В Екатеринбурге в районе Академический лица без определенного места жительства разожгли огонь, после чего над лесом поднялся дым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. «По нашей информации, лица без определенного места жительства обжигали медь. По прибытии наших подразделений злоумышленники сами потушили огонь», — рассказали сотрудники ведомства Е1. Инцидент произошел вечером 18 мая. Жители домов вдоль проспекта Сахарова увидели большой столб дыма над лесом и вызвали спасателей. К приезду пожарным не пришлось использовать технику, бомжи потушили огонь самостоятельно. Ранее URA.RU сообщало масштабном пожаре в Свердловской области, пожарные сообщили что для тушения потребуется несколько недель. Также мы рассказывали о подростках, которые самостоятельно потушили лесной пожар в Каменске-Уральском.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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