В Екатеринбурге в районе Академический лица без определенного места жительства разожгли огонь, после чего над лесом поднялся дым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
«По нашей информации, лица без определенного места жительства обжигали медь. По прибытии наших подразделений злоумышленники сами потушили огонь», — рассказали сотрудники ведомства Е1.
Инцидент произошел вечером 18 мая. Жители домов вдоль проспекта Сахарова увидели большой столб дыма над лесом и вызвали спасателей. К приезду пожарным не пришлось использовать технику, бомжи потушили огонь самостоятельно.
Ранее URA.RU сообщало масштабном пожаре в Свердловской области, пожарные сообщили что для тушения потребуется несколько недель. Также мы рассказывали о подростках, которые самостоятельно потушили лесной пожар в Каменске-Уральском.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
В Екатеринбурге в районе Академический лица без определенного места жительства разожгли огонь, после чего над лесом поднялся дым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. «По нашей информации, лица без определенного места жительства обжигали медь. По прибытии наших подразделений злоумышленники сами потушили огонь», — рассказали сотрудники ведомства Е1. Инцидент произошел вечером 18 мая. Жители домов вдоль проспекта Сахарова увидели большой столб дыма над лесом и вызвали спасателей. К приезду пожарным не пришлось использовать технику, бомжи потушили огонь самостоятельно. Ранее URA.RU сообщало масштабном пожаре в Свердловской области, пожарные сообщили что для тушения потребуется несколько недель. Также мы рассказывали о подростках, которые самостоятельно потушили лесной пожар в Каменске-Уральском.