10 мая 2022
09 мая 2022

В Свердловской области двое подростков потушили горящий лес. «Ехали мимо на велосипедах»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Каменске-Уральском лес тушили случайные прохожие Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в районе природного заповедника «Семь братьев» вечером 10 мая произошел лесной пожар. Потушили его случайные прохожие, не дождавшись приезда МЧС, сообщает один из горожан в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

«Ехали с товарищем на велосипедах в лесу, вдруг неожиданно заметили пожар и мужчину, который пытался потушить его. Оказалось, что мужчина тоже проходил мимо. Решили помочь. Тушили ногами (топтали) и закидывали землей», — сообщает подросток.

Тушили пожар два с половиной часа. За это время три раза позвонили спасателям с просьбой приехать, но подмоги не дождались. В итоге потушили пожар сами, а затем отчитались об этом по телефону в МЧС. В ведомстве неравнодушных горожан поблагодарили и сказали, что отправят пожарных дотушить остатки.

Автор поста негодует, почему на звонки не отреагировали оперативно. В комментариях пользователи пишут, что это не единственный пожар в районе, а техники не хватает. «Пожарные разрываются от вызовов, леса горят со страшной силой», — объясняет Дмитрий Марцинкевич. Подписчики сообщества поблагодарили подростков за неравнодушие. «Молодцы, что не просто стояли и ждали пока он разойдется, а тушили всем тем, чем могли!», — пишет Миша Берля.

В Свердловской области с 30 апреля введен противопожарный режим. В регионе каждый день вспыхивают лесные пожары. 10 мая в поселке Безречный в Березовском городском округе сгорели 14 домов. Журналисты URA.RU вели прямую трансляцию, где рассказывали обо всех действующих пожарах.

Пожар произошел в лесу возле скал «Семь братьев»
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Подростки увидели, что пожар пытается тушить мужчина, и решили ему помочь
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Огонь топтали ногами и закидывали землей
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Подростки звонили спасателям три раза
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Пожар тушили 2,5 часа
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В комментариях под постом о тушении пожара пользователи хвалят неравнодушных прохожих
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В Каменске-Уральском (Свердловская область) в районе природного заповедника «Семь братьев» вечером 10 мая произошел лесной пожар. Потушили его случайные прохожие, не дождавшись приезда МЧС, сообщает один из горожан в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». «Ехали с товарищем на велосипедах в лесу, вдруг неожиданно заметили пожар и мужчину, который пытался потушить его. Оказалось, что мужчина тоже проходил мимо. Решили помочь. Тушили ногами (топтали) и закидывали землей», — сообщает подросток. Тушили пожар два с половиной часа. За это время три раза позвонили спасателям с просьбой приехать, но подмоги не дождались. В итоге потушили пожар сами, а затем отчитались об этом по телефону в МЧС. В ведомстве неравнодушных горожан поблагодарили и сказали, что отправят пожарных дотушить остатки. Автор поста негодует, почему на звонки не отреагировали оперативно. В комментариях пользователи пишут, что это не единственный пожар в районе, а техники не хватает. «Пожарные разрываются от вызовов, леса горят со страшной силой», — объясняет Дмитрий Марцинкевич. Подписчики сообщества поблагодарили подростков за неравнодушие. «Молодцы, что не просто стояли и ждали пока он разойдется, а тушили всем тем, чем могли!», — пишет Миша Берля. В Свердловской области с 30 апреля введен противопожарный режим. В регионе каждый день вспыхивают лесные пожары. 10 мая в поселке Безречный в Березовском городском округе сгорели 14 домов. Журналисты URA.RU вели прямую трансляцию, где рассказывали обо всех действующих пожарах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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