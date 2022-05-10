В Свердловской области двое подростков потушили горящий лес. «Ехали мимо на велосипедах»

11 мая 2022 в 04:04 Размер текста - 17 +

В Каменске-Уральском лес тушили случайные прохожие Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский», vk.com В Каменске-Уральском (Свердловская область) в районе природного заповедника «Семь братьев» вечером 10 мая произошел лесной пожар. Потушили его случайные прохожие, не дождавшись приезда МЧС, сообщает один из горожан в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». «Ехали с товарищем на велосипедах в лесу, вдруг неожиданно заметили пожар и мужчину, который пытался потушить его. Оказалось, что мужчина тоже проходил мимо. Решили помочь. Тушили ногами (топтали) и закидывали землей», — сообщает подросток. Тушили пожар два с половиной часа. За это время три раза позвонили спасателям с просьбой приехать, но подмоги не дождались. В итоге потушили пожар сами, а затем отчитались об этом по телефону в МЧС. В ведомстве неравнодушных горожан поблагодарили и сказали, что отправят пожарных дотушить остатки. Автор поста негодует, почему на звонки не отреагировали оперативно. В комментариях пользователи пишут, что это не единственный пожар в районе, а техники не хватает. «Пожарные разрываются от вызовов, леса горят со страшной силой», — объясняет Дмитрий Марцинкевич. Подписчики сообщества поблагодарили подростков за неравнодушие. «Молодцы, что не просто стояли и ждали пока он разойдется, а тушили всем тем, чем могли!», — пишет Миша Берля. В Свердловской области с 30 апреля введен противопожарный режим. В регионе каждый день вспыхивают лесные пожары. 10 мая в поселке Безречный в Березовском городском округе сгорели 14 домов. Журналисты URA.RU вели прямую трансляцию, где рассказывали обо всех действующих пожарах. Пожар произошел в лесу возле скал «Семь братьев» Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский», vk.com Подростки увидели, что пожар пытается тушить мужчина, и решили ему помочь Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский», vk.com Огонь топтали ногами и закидывали землей Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский», vk.com Подростки звонили спасателям три раза Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский», vk.com Пожар тушили 2,5 часа Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский», vk.com В комментариях под постом о тушении пожара пользователи хвалят неравнодушных прохожих Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский», vk.com Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в районе природного заповедника «Семь братьев» вечером 10 мая произошел лесной пожар. Потушили его случайные прохожие, не дождавшись приезда МЧС, сообщает один из горожан в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». «Ехали с товарищем на велосипедах в лесу, вдруг неожиданно заметили пожар и мужчину, который пытался потушить его. Оказалось, что мужчина тоже проходил мимо. Решили помочь. Тушили ногами (топтали) и закидывали землей», — сообщает подросток. Тушили пожар два с половиной часа. За это время три раза позвонили спасателям с просьбой приехать, но подмоги не дождались. В итоге потушили пожар сами, а затем отчитались об этом по телефону в МЧС. В ведомстве неравнодушных горожан поблагодарили и сказали, что отправят пожарных дотушить остатки. Автор поста негодует, почему на звонки не отреагировали оперативно. В комментариях пользователи пишут, что это не единственный пожар в районе, а техники не хватает. «Пожарные разрываются от вызовов, леса горят со страшной силой», — объясняет Дмитрий Марцинкевич. Подписчики сообщества поблагодарили подростков за неравнодушие. «Молодцы, что не просто стояли и ждали пока он разойдется, а тушили всем тем, чем могли!», — пишет Миша Берля. В Свердловской области с 30 апреля введен противопожарный режим. В регионе каждый день вспыхивают лесные пожары. 10 мая в поселке Безречный в Березовском городском округе сгорели 14 домов. Журналисты URA.RU вели прямую трансляцию, где рассказывали обо всех действующих пожарах.