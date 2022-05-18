Пьяный вооруженный пермяк угрожал сотрудникам администрации

Выкрикивая оскорбления, злоумышленник угрожал пистолетом сотрудникам администрации Юрлинского района Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По данным следствия, нетрезвый в мужчина пришел в кабинете отдела опеки и попечительства администрации села Юрла (Пермский край) и стал громко выражать недовольство, в связи с решением изъять опекунов у его сожительницы. По словам очевидцев он был вооружен.

«Злоумышленник высказывал угрозы применения насилия представителям власти — начальнику отдела, а также двум главным специалистам. При этом он использовал в качестве оружия предмет, похожий на пистолет. Передернув затвор, он поочередно направлял его ствол в голову каждой из потерпевших», — написано на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина был задержан. Следователи установили, что 53-летний житель Юрлинского района ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Изъятое оружие (предположительно, газовое) направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Об ограблении магазина «Пятерочка» в Тобольске (Тюменская область), которое совершил уроженец Пермского края, URA.RU писало ранее. При этом мужчина угрожал кассиру игрушечным пистолетом.