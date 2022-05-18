Госдеп: посольство США в Киеве возобновило работу

США повысили безопасность сотрудников посольства в Киеве, заявил Энтони Блинкен
Американское посольство в Киеве возобновило работу. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепа.
«Сегодня мы официально возобновляем работу посольства США в Киеве», — говорится в сообщении Энтони Блинкена. Он подчеркнул, что были предприняты дополнительные меры по повышению безопасности американских дипломатов.
Ранее сообщалось, что США перенесли свое посольство из Киева во Львов в середине февраля. Вслед за ними Британия так же перенесла свое посольство.
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