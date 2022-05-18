18 мая 2022

Госдеп: посольство США в Киеве возобновило работу

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США повысили безопасность сотрудников посольства в Киеве, заявил Энтони Блинкен Фото:

Американское посольство в Киеве возобновило работу. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепа.

«Сегодня мы официально возобновляем работу посольства США в Киеве», — говорится в сообщении Энтони Блинкена. Он подчеркнул, что были предприняты дополнительные меры по повышению безопасности американских дипломатов.

Ранее сообщалось, что США перенесли свое посольство из Киева во Львов в середине февраля. Вслед за ними Британия так же перенесла свое посольство.

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Американское посольство в Киеве возобновило работу. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепа. «Сегодня мы официально возобновляем работу посольства США в Киеве», — говорится в сообщении Энтони Блинкена. Он подчеркнул, что были предприняты дополнительные меры по повышению безопасности американских дипломатов. Ранее сообщалось, что США перенесли свое посольство из Киева во Львов в середине февраля. Вслед за ними Британия так же перенесла свое посольство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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