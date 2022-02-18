Британия переводит посольство на Украине во Львов вслед за США

19 февраля 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

МИД Великобритании предупредил своих граждан, что посольство не сможет помочь им в случае «вторжения» России на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Великобритания переводит свое посольство из Киева во Львов. Об этом сообщается на официальном сайте государственных услуг Соединенного Королевства Gov.uk. До этого свое посольство на запад Украины перевели США. «Офис посольства Великобритании в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из офиса посольства Великобритании во Львове. Доступ в офис во Львове будет осуществляться только по предварительной записи», — сообщается на Gov.uk. Министерство иностранных дел Великобритании также посоветовало своим гражданам покинуть Украину, пока доступны «коммерческие средства». В ведомстве подчеркнули, что «вторжение» России на Украину серьезно повлияет на работу посольства Соединенного Королевства. МИД предупредил, что гражданам Великобритании не стоит ожидать поддержки от дипломатического представительства или помощи в эвакуации. Тем, кто решил остаться на Украине, в ведомстве посоветовали сохранять бдительность и постоянно следить за сообщениями СМИ. Также МИД рекомендует избегать любых демонстраций, проверять актуальность своих документов и возможные планы отъезда. Ранее США перенесли свое посольство во Львов. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он отметил, что это связано с «резким ускорением наращивания войск РФ» на границах с Украиной. Госдепартамент призвал американцев срочно покинуть республику любым возможным способом. Тем, кто решил остаться на Украине, рекомендовали проявлять повышенную осторожность, в связи с «преступностью, гражданскими беспорядками и потенциальными боевыми действиями». Позже покинуть республику посоветовали гражданам Латвии, Южной Кореи, Финляндии и Канады, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания переводит свое посольство из Киева во Львов. Об этом сообщается на официальном сайте государственных услуг Соединенного Королевства Gov.uk. До этого свое посольство на запад Украины перевели США. «Офис посольства Великобритании в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из офиса посольства Великобритании во Львове. Доступ в офис во Львове будет осуществляться только по предварительной записи», — сообщается на Gov.uk. Министерство иностранных дел Великобритании также посоветовало своим гражданам покинуть Украину, пока доступны «коммерческие средства». В ведомстве подчеркнули, что «вторжение» России на Украину серьезно повлияет на работу посольства Соединенного Королевства. МИД предупредил, что гражданам Великобритании не стоит ожидать поддержки от дипломатического представительства или помощи в эвакуации. Тем, кто решил остаться на Украине, в ведомстве посоветовали сохранять бдительность и постоянно следить за сообщениями СМИ. Также МИД рекомендует избегать любых демонстраций, проверять актуальность своих документов и возможные планы отъезда. Ранее США перенесли свое посольство во Львов. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он отметил, что это связано с «резким ускорением наращивания войск РФ» на границах с Украиной. Госдепартамент призвал американцев срочно покинуть республику любым возможным способом. Тем, кто решил остаться на Украине, рекомендовали проявлять повышенную осторожность, в связи с «преступностью, гражданскими беспорядками и потенциальными боевыми действиями». Позже покинуть республику посоветовали гражданам Латвии, Южной Кореи, Финляндии и Канады, передает «Национальная служба новостей».