Волонтер из ХМАО рассказала о спасении раненого жителя Мариуполя

Мужчина находился в подвале 32 дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница ХМАО Алена Болкисева рассказала о спасении мужчины в Мариуполе, который с травмой пролежал в подвале 32 дня. Добровольцы доставили его в больницу, сообщила волонтер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Во время обстрела дома упал бетонный козырек с подъезда и передавил мужчине ноги, пострадал тазобедренный сустав. В таком состоянии он пролежал в подвале 32 дня», — сообщается в посте.

Про раненого мужчину рассказал его друг, который пришел в лагерь добровольцев. Автор отмечает, что история «личная и засевшая в душе», хотя волонтеры оказывали помощь и другим пострадавшим.

Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы из ХМАО спасли жителей Мариуполя от дефицита лекарств. В единственной уцелевшей больнице Мариуполя были проблемы с поставкой медикаментов.

О спецоперации на территории Украины президент было объявлено 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Действия России направлены на помощь гражданам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР.