Увидеть град посчастливилось не каждому из жителей региона Фото: группа VK «Метеоролог и я»

Крупный град прошел в Перми, после чего в соцсетях стали появляться фотографии с характерным белым покровом земли. Под постами появилось множество комментариев. Но стать свидетелями этого явления посчастливилось не всем. Град был зафиксирован в Левшино, на Гайве и Кислотных дачах.

«Видимо, град по краю прошел местами», — пишет Юлия Пешкова в группе в соцсети «ВКонтакте «Пермь LIVE». «Это сегодня? 18 мая?», — удивляется еще одна из пользователей. «В районе станции Молодежная явных признаков сильного града не было. В микрорайоне КамГЭС уже были видны следы прошедшего града, а в микрорайоне Левшино последствия града были более явные. Т.е. центр прошел как раз в районе Голованово — Левшино», — поясняет Святослав Баранов в группе «Метеоролог и я».

Град был зафиксирован в восточной части Перми Фото: группа «Метеоролог и я»

Пользователи соцсетей фотографировали характерный белый покров Фото: группа VK «Живая Пермь»

Пермяки поднимали градины и фотографировали их крупным планом Фото: группа VK «Пермь-Закамск»

О том, что в Пермский край идет похолодание, URA.RU предупреждало ранее. Синоптики прогнозировали грозы, которые позже сменятся осадками со снегом.