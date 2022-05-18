18 мая 2022

Не всех пермяков удивил крупный град, выпавший в середине мая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Увидеть град посчастливилось не каждому из жителей региона Фото:

Крупный град прошел в Перми, после чего в соцсетях стали появляться фотографии с характерным белым покровом земли. Под постами появилось множество комментариев. Но стать свидетелями этого явления посчастливилось не всем. Град был зафиксирован в Левшино, на Гайве и Кислотных дачах.

«Видимо, град по краю прошел местами», — пишет Юлия Пешкова в группе в соцсети «ВКонтакте «Пермь LIVE». «Это сегодня? 18 мая?», — удивляется еще одна из пользователей. «В районе станции Молодежная явных признаков сильного града не было. В микрорайоне КамГЭС уже были видны следы прошедшего града, а в микрорайоне Левшино последствия града были более явные. Т.е. центр прошел как раз в районе Голованово — Левшино», — поясняет Святослав Баранов в группе «Метеоролог и я».

Град был зафиксирован в восточной части Перми
Фото:
Пользователи соцсетей фотографировали характерный белый покров
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Пермяки поднимали градины и фотографировали их крупным планом
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О том, что в Пермский край идет похолодание, URA.RU предупреждало ранее. Синоптики прогнозировали грозы, которые позже сменятся осадками со снегом.

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Крупный град прошел в Перми, после чего в соцсетях стали появляться фотографии с характерным белым покровом земли. Под постами появилось множество комментариев. Но стать свидетелями этого явления посчастливилось не всем. Град был зафиксирован в Левшино, на Гайве и Кислотных дачах. «Видимо, град по краю прошел местами», — пишет Юлия Пешкова в группе в соцсети «ВКонтакте «Пермь LIVE». «Это сегодня? 18 мая?», — удивляется еще одна из пользователей. «В районе станции Молодежная явных признаков сильного града не было. В микрорайоне КамГЭС уже были видны следы прошедшего града, а в микрорайоне Левшино последствия града были более явные. Т.е. центр прошел как раз в районе Голованово — Левшино», — поясняет Святослав Баранов в группе «Метеоролог и я». О том, что в Пермский край идет похолодание, URA.RU предупреждало ранее. Синоптики прогнозировали грозы, которые позже сменятся осадками со снегом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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