Кадыров раскрыл, что будет с боевиками нацбатальона «Азов»*

19 мая 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Боевики «Азова» понесут наказание за злодеяния против мирных жителей, считает Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики нацбатальона «Азов» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) должны понести наказание за совершенные злодеяния по отношению к мирным жителям. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если вопрос с обычными военнослужащими можно обсудить с украинской стороной в целях обмена военнопленными, то с боевиками „Азова“ дело обстоит иначе. Они должны понести заслуженную кару за все совершенные злодеяния по отношению к мирному населению. Это мое однозначное мнение», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все сдавшиеся боевики, находившиеся на территории завода «Азовсталь», будут идентифицированы. Планируется провести работу для определения кто из них служил в ВСУ, кто входил в запрещенный и признанный в России террористическим нацбатальон «Азов», в соответствии с этим будет решаться степень их ответственности. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ начала спецоперацию, чтобы в Донецкой и Луганской народных республиках не убивали мирных граждан. Он также объяснил решение тем, что Минские соглашение не выполнялись, а в случае вступления Украины в НАТО России пришлось бы воевать с альянсом. * Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.

Боевики нацбатальона «Азов» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) должны понести наказание за совершенные злодеяния по отношению к мирным жителям. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если вопрос с обычными военнослужащими можно обсудить с украинской стороной в целях обмена военнопленными, то с боевиками „Азова“ дело обстоит иначе. Они должны понести заслуженную кару за все совершенные злодеяния по отношению к мирному населению. Это мое однозначное мнение», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все сдавшиеся боевики, находившиеся на территории завода «Азовсталь», будут идентифицированы. Планируется провести работу для определения кто из них служил в ВСУ, кто входил в запрещенный и признанный в России террористическим нацбатальон «Азов», в соответствии с этим будет решаться степень их ответственности. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ начала спецоперацию, чтобы в Донецкой и Луганской народных республиках не убивали мирных граждан. Он также объяснил решение тем, что Минские соглашение не выполнялись, а в случае вступления Украины в НАТО России пришлось бы воевать с альянсом. * Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.