В ХМАО разбился самолет

На его борту были два человека Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самолет-амфибия Че-27 разбился в ХМАО. На борту легкомоторного транспортника были два человека. По официальным данным никто не погиб.

«Подтверждаем, что инцидент произошел в Сургутском районе. Самолет упал в озеро Высынглор», — сообщили URA.RU в МЧС ХМАО.

По словам спасателей, о случившемся они узнали несколько часов назад, после чего прилетели на место происшествия на вертолете и эвакуировали пострадавших. Сейчас оба члена экипажа самолета находятся в Сургуте, их состояние не вызывает опасений. По словам представителя МЧС ХМАО, самолет принадлежит частной компании, о его дальнейшей судьбе ничего не известно. «Будут его доставать из воды или нет — это уже дело владельца», — добавили в ведомстве. Также пока неизвестна реакция Уральской транспортной прокуратуры — там не ответили на звонки журналиста агентства.