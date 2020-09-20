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В ХМАО разбился самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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День города 2016. Сургут, самолеты
На его борту были два человека Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самолет-амфибия Че-27 разбился в ХМАО. На борту легкомоторного транспортника были два человека. По официальным данным никто не погиб.

«Подтверждаем, что инцидент произошел в Сургутском районе. Самолет упал в озеро Высынглор», — сообщили URA.RU в МЧС ХМАО.

По словам спасателей, о случившемся они узнали несколько часов назад, после чего прилетели на место происшествия на вертолете и эвакуировали пострадавших. Сейчас оба члена экипажа самолета находятся в Сургуте, их состояние не вызывает опасений. По словам представителя МЧС ХМАО, самолет принадлежит частной компании, о его дальнейшей судьбе ничего не известно. «Будут его доставать из воды или нет — это уже дело владельца», — добавили в ведомстве. Также пока неизвестна реакция Уральской транспортной прокуратуры — там не ответили на звонки журналиста агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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