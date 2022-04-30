Предприятие Кургана вывезло биомусор после проверки и претензий горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятие из Кургана «Экоцентр» освободило прилегающую к утилизационному цеху территорию от останков животных и мешков с биомусором. Ранее на ситуацию в социальных сетях пожаловались возмущенные ужасным запахом курганцы. Была проведена проверка Россельхознадзора. О проделанной работе URA.RU сообщил руководитель предприятия «Экоцентр» Виталий Яковлев.

«Позавчера (29 апреля 2022 года) вывезли остатки мусора с территории», — сообщили в центре. По госконтракту отходы вывозятся на спецполигон в Челябинскую область. В связи с логистическими трудностями, предприятие утилизировало биологические отходы на месте.

Напомним, что курганцы были возмущены нестерпимым запахом и видом останков животных на территории экоцентра. Управление Россельхознадзора 24 апреля во время проверки выявило грубые нарушения ветеринарного законодательства, после чего направило материалы в Курганскую природоохранную прокуратуру.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы сообщили о свалке трупов животных в промзоне Кургана. Также прокуратура потребовала остановить сжигание медицинских отходов.

Очищенная от отходов территория цеха «Экоцентра» (Курган, ул. Промышленная, 19) фото Виталий Яковлев