Челябинские ревизоры сравнили цены на детскую стоматологию

Некоторые стоматологические клиники берут плату за консультации специалистов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стоимость услуг детских стоматологов в Челябинске в зависимости от клиники может отличаться в несколько раз. Анализ цен провела Контрольно-счетная палата (КСП) региона.

«Средняя стоимость самых востребованных стоматологических услуг в Челябинске варьируется в зависимости от клиники. Например, лечение кариеса у ребенка в разных клиниках обойдется от 1,2 до 5,2 тысяч рублей. Лечение пульпита выйдет дороже — от 2,5 до 9,2 тысяч рублей. Удаление зуба стоит — от 650 руб. до 2,7 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

В ведомстве добавили, что среди 98 детских стоматологий половина клиник предоставляет альтернативу общему наркозу для избавления от беспокойства и дискомфорта. Данная услуга оплачивается отдельно. Однако, отмечают ревизоры, в некоторых заведениях ее можно получить бесплатно, участвуя в акциях. Также клиентам могут предложить бесплатную гигиену полости рта.

Ранее специалисты сравнили цену на стоматологов для взрослых. По результатам проверки был сделан вывод, что в зависимости от клиники разница в стоимости одних и тех же услуг варьируется от 300 до 600%.