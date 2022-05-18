В ЯНАО завершают конкурс на должность директора департамента

19 мая 2022 в 10:06 Размер текста - 17 +

Финальный этап мероприятия проходит в два дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде проходят завершающие мероприятия по включению претендентов в резерв на должность директора департамента госзаказа. Один из них может встать во главе структурного подразделения правительства ЯНАО. Испытания будут длиться два дня, губернатор будет внимательно следить за процессом, сообщает источник URA.RU в правительстве ЯНАО. «У кандидатов были блестящие резюме, хорошие послужные списки. Но мы знаем, что губернатор относится к формированию резерва и своей команды очень требовательно и никогда не возьмет кота в мешке. Поэтому такое пристальное внимание к мероприятию проявляют, так как департамент сложный и ответственный, особенно в новых экономических обстоятельствах», — сообщает собеседник. Инсайдер рассказывает, что на конкурс подавалось очень много специалистов из регионов России — и местные, и из соседних ХМАО и Тюмени, москвичи и петербуржцы. В пресс-службе губернатора подтвердили, что в эти дни в Салехарде идет финальная часть конкурса по формированию кадрового резерва на должность директора департамента госзаказа. Итоги конкурса в резерв планируется объявить сегодня. Ранее сообщалось, что в регионе начали искать директора департамента госзаказа. А источники URA.RU сообщали, что у исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Побережного мало шансов занять эту должность на постоянной основе.

В Салехарде проходят завершающие мероприятия по включению претендентов в резерв на должность директора департамента госзаказа. Один из них может встать во главе структурного подразделения правительства ЯНАО. Испытания будут длиться два дня, губернатор будет внимательно следить за процессом, сообщает источник URA.RU в правительстве ЯНАО. «У кандидатов были блестящие резюме, хорошие послужные списки. Но мы знаем, что губернатор относится к формированию резерва и своей команды очень требовательно и никогда не возьмет кота в мешке. Поэтому такое пристальное внимание к мероприятию проявляют, так как департамент сложный и ответственный, особенно в новых экономических обстоятельствах», — сообщает собеседник. Инсайдер рассказывает, что на конкурс подавалось очень много специалистов из регионов России — и местные, и из соседних ХМАО и Тюмени, москвичи и петербуржцы. В пресс-службе губернатора подтвердили, что в эти дни в Салехарде идет финальная часть конкурса по формированию кадрового резерва на должность директора департамента госзаказа. Итоги конкурса в резерв планируется объявить сегодня. Ранее сообщалось, что в регионе начали искать директора департамента госзаказа. А источники URA.RU сообщали, что у исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Побережного мало шансов занять эту должность на постоянной основе.