Депздрав ХМАО защитил скандальную больницу, где произошли суициды

19 мая 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Просроченные медицинские изделия в больнице Сургута не использовали для операций Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В сургутской травматологической больнице, где ранее покончили с собой две сотрудницы отделения анестезиологии, были найдены медицинские изделия с истекшим сроком годности. Одновременно с этим, опираясь на выводы проверяющих из Росздзравнадзора, департамент здравоохранения ХМАО заявил, что их наличие не повлияло на качество оказываемых больницей услуг. «Установлено хранение в БУ „Сургутская клиническая травматологическая больница“ небольшого количества латексных перчаток, хирургических игл и силиконовых трубок с истекшим сроком годности. Факты оказания медицинской помощи с использованием перечисленных изделий не установлены», — рассказали URA.RU в депздраве ХМАО. Также там уточнили, что слова медсестры сургутского травмцентра Олеси Губановой о том, что в больнице использовался просроченный шовный материал, не подтвердились. «Факты использования просроченного шовного материала, на которые указывала Олеся Губанова, в ходе проверки [Росздравнадзором] не установлены и не подтверждены», — уточнили в департаменте здавоохранения. Ранее URA.RU писало, что медсестра Олеся Губанова, работающая в сургутской травматологической больнице, где в минувшем году покончили с собой две сотрудницы, заявила об унижениях и прессинге со стороны руководства. Тогда женщина рассказала об использовании просроченного шовного материала при проведении операций в медицинском учреждении. По результатам проверок Росздравнадзора по Тюменской области, в больнице действительно были найдены просроченные медицинские изделия, но они не использовались.

В сургутской травматологической больнице, где ранее покончили с собой две сотрудницы отделения анестезиологии, были найдены медицинские изделия с истекшим сроком годности. Одновременно с этим, опираясь на выводы проверяющих из Росздзравнадзора, департамент здравоохранения ХМАО заявил, что их наличие не повлияло на качество оказываемых больницей услуг. «Установлено хранение в БУ „Сургутская клиническая травматологическая больница“ небольшого количества латексных перчаток, хирургических игл и силиконовых трубок с истекшим сроком годности. Факты оказания медицинской помощи с использованием перечисленных изделий не установлены», — рассказали URA.RU в депздраве ХМАО. Также там уточнили, что слова медсестры сургутского травмцентра Олеси Губановой о том, что в больнице использовался просроченный шовный материал, не подтвердились. «Факты использования просроченного шовного материала, на которые указывала Олеся Губанова, в ходе проверки [Росздравнадзором] не установлены и не подтверждены», — уточнили в департаменте здавоохранения. Ранее URA.RU писало, что медсестра Олеся Губанова, работающая в сургутской травматологической больнице, где в минувшем году покончили с собой две сотрудницы, заявила об унижениях и прессинге со стороны руководства. Тогда женщина рассказала об использовании просроченного шовного материала при проведении операций в медицинском учреждении. По результатам проверок Росздравнадзора по Тюменской области, в больнице действительно были найдены просроченные медицинские изделия, но они не использовались.