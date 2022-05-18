Официально в Доме офицеров ЦВО врио начальника назначен Сергей Конов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудник Дома офицеров ЦВО Виктор Жоров, предположительно, является теневым руководителем учреждения и фактически принимает решения, в том числе — по реконструкции, повлекшей штраф для «подставного» главы. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с делами Дома офицеров.

«Жоров до сих пор сидит в кресле главы Дома офицеров, хотя в учреждении назначен [врио исполняющего обязанности начальника ОДО] Сергей Конов. Это вообще нонсенс», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что с июня по октябрь 2021 года Жоров находился на должности начальника Дома офицеров, и после этого началась прокурорская проверка. По ее итогам на место Жорова официально назначили Сергея Конова, рассказал источник, отметив, что Жоров остался «серым кардиналом» в учреждении и принимает все решения, подписываемые Коновым. «Несмотря на назначение Жорова на должность, в ЕГРЮЛ официальные органы его так и не внесли из-за нарушений в прошлом», — дополнил источник.

URA.RU обратилось к представителю Минобороны РФ. «Жоров Виктор Петрович занимает должность заместителя начальника Дома офицеров ЦВО и выполняет свои функциональные обязанности», — сообщили в ведомстве. В Доме офицеров ЦВО не ответили на звонок корреспондента.

Кировский районный суд Екатеринбурга 12 мая оштрафовал врио главы Дома офицеров Сергея Конова за то, что он вовремя не остановил реконструкцию здания, начатую прошлым руководителем. Он должен заплатить 20 тысяч рублей, а ущерб, по предварительным оценкам, составляет больше 200 млн рублей.