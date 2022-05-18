Свердловским школьникам рассказали о важном изменении в ЕГЭ-2022

19 мая 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Апелляцию по результатам ЕГЭ выпускники свердловских школ могут подать онлайн Фото: Анна Майорова © URA.RU Апелляцию по результатам ЕГЭ выпускники свердловских школ могут подать онлайн с помощью специальных сервисов. Об этом заявила первый замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева. «На сайтах ege.midural.ru и gia66.ru в личном кабинете выпускника можно будет подать апелляцию по выставленным баллам. Приходить в учебное заведения не нужно», — сказала Журавлева на пресс-конференции, посвященной изменениям в процедуре сдачи единого государственного экзамена. Ранее URA.RU писало, что лидером среди вузов, куда поступают выпускники школ с самым большим средним баллом по ЕГЭ, стал Московский физико-технический институт. На втором месте оказался Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Тройку лидеров закрывает московский филиал Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики». При этом Уральский Федеральный университет оказался первым среди крупнейших вузов России по числу принятых абитуриентов. Всего, учитывая и бюджетное, и платное обучение, в вуз в 2021 году было зачислено 7606 абитуриентов.

Апелляцию по результатам ЕГЭ выпускники свердловских школ могут подать онлайн с помощью специальных сервисов. Об этом заявила первый замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева. «На сайтах ege.midural.ru и gia66.ru в личном кабинете выпускника можно будет подать апелляцию по выставленным баллам. Приходить в учебное заведения не нужно», — сказала Журавлева на пресс-конференции, посвященной изменениям в процедуре сдачи единого государственного экзамена. Ранее URA.RU писало, что лидером среди вузов, куда поступают выпускники школ с самым большим средним баллом по ЕГЭ, стал Московский физико-технический институт. На втором месте оказался Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Тройку лидеров закрывает московский филиал Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики». При этом Уральский Федеральный университет оказался первым среди крупнейших вузов России по числу принятых абитуриентов. Всего, учитывая и бюджетное, и платное обучение, в вуз в 2021 году было зачислено 7606 абитуриентов.