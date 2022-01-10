ВШЭ: в России изменился проходной балл ЕГЭ для поступления в вузы

11 января 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

Необходимый для поступления проходной балл ЕГЭ снизился впервые за 10 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет на программы бакалавриата и специалитета очной формы в 2021 году снизился по России до 70,3. Об этом сообщается в ежегодном мониторинге качества приема в российские вузы за 2021 год, который подготовило НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки. Для того чтобы поступить на бюджет в 2021 году, абитуриенту было нужно набрать средний проходной балл ЕГЭ — 70,3, пишет РБК со ссылкой на доклад. Отмечается, что с 2015 по 2020 год этот показатель в целом по стране вырос с 66,1 до 70,8 соответственно, однако в 2021 году он упал до 70,3. По регионам снижение составило до 66,9 баллов. Также в докладе отмечается, лидерами среди вузов, куда поступают выпускники школ с самым большим средним баллом по ЕГЭ, возглавил Московский физико-технический институт (МФТИ) — 97,1 балл. На втором месте оказался Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) — 96,7 баллов. Тройку лидеров закрывает московский филиал Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» с 96,3 балами. При этом Уральский Федеральный университет оказался первым среди крупнейших вузов России по числу принятых абитуриентов. Всего, учитывая и бюджетное и платное обучение, в вуз в 2021 году было зачислено 7606 абитуриентов, а средний проходной балл составил 72. Ранее в Минобрнауки утвердили проходные баллы ЕГЭ на 2022—2023 годы. Экзамен пройдет в доковидном формате, передает «Царьград». Участникам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты, сообщает «Ридус». Досрочный период сдачи ЕГЭ будет с 21 марта по 18 апреля. Основной период вместе с резервными дня пройдет с 26 мая по 2 июля, пишет RT. Также сообщалось, что в 2022 году поступить в вузы можно будет по результатам ЕГЭ, сданного в 2018 году и позже. Документы в образовательные учреждения будут принимать дистанционно, лично и по почте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет на программы бакалавриата и специалитета очной формы в 2021 году снизился по России до 70,3. Об этом сообщается в ежегодном мониторинге качества приема в российские вузы за 2021 год, который подготовило НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки. Для того чтобы поступить на бюджет в 2021 году, абитуриенту было нужно набрать средний проходной балл ЕГЭ — 70,3, пишет РБК со ссылкой на доклад. Отмечается, что с 2015 по 2020 год этот показатель в целом по стране вырос с 66,1 до 70,8 соответственно, однако в 2021 году он упал до 70,3. По регионам снижение составило до 66,9 баллов. Также в докладе отмечается, лидерами среди вузов, куда поступают выпускники школ с самым большим средним баллом по ЕГЭ, возглавил Московский физико-технический институт (МФТИ) — 97,1 балл. На втором месте оказался Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) — 96,7 баллов. Тройку лидеров закрывает московский филиал Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» с 96,3 балами. При этом Уральский Федеральный университет оказался первым среди крупнейших вузов России по числу принятых абитуриентов. Всего, учитывая и бюджетное и платное обучение, в вуз в 2021 году было зачислено 7606 абитуриентов, а средний проходной балл составил 72. Ранее в Минобрнауки утвердили проходные баллы ЕГЭ на 2022—2023 годы. Экзамен пройдет в доковидном формате, передает «Царьград». Участникам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты, сообщает «Ридус». Досрочный период сдачи ЕГЭ будет с 21 марта по 18 апреля. Основной период вместе с резервными дня пройдет с 26 мая по 2 июля, пишет RT. Также сообщалось, что в 2022 году поступить в вузы можно будет по результатам ЕГЭ, сданного в 2018 году и позже. Документы в образовательные учреждения будут принимать дистанционно, лично и по почте.