На курганской границе перехватили опасные шкуры из Казахстана

В Россию хотели ввезти 20 тонн коровьих шкур (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области остановили машину с 20 тоннами коровьих шкур, которые были потенциально опасны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Россельхознадзор в связи с потенциальной опасностью запретил ввоз 20 тонн коровьих шкур из Казахстана. <…> 19 мая 2022 года на российско—казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ на 444 км трассы Иртыш (Курганская область) был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Казахстан», — рассказали в пресс-службе.

Представителям Россельхознадзора машину помогли задержать сотрудники Управления государственного автодорожного надзора по Курганской области. Автомобиль следовал из города Кокчетав (Кокшетау) в Московскую область. В нем перевозили 20 тонн мокросоленых шкур крупного рогатого скота. Из-за мер предосторожности, в связи с подозрением на ухудшение эпизоотической обстановки по ящуру, потенциально опасные шкуры запретили ввозить. Груз вернули в Казахстан.

Ранее через Курганскую область в Казахстан не пропустили партию семян и саженцев. Из Тюменской области везли груз весом 0,173 тонны.