Прикованного к постели подростка спасли свердловские меценаты. «Самостоятельно было не потянуть»

19 мая 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец Вячеслав Швецов начал длительный путь реабилитации Фото: фонд святой Екатерины Фонд святой Екатерины оплатил реабилитацию 18-летнего свердловчанина Вячеслава Швецова, прикованного к кровати после серьезной аварии в декабре 2021 года. Сейчас юноша, получивший в ДТП множественные переломы, проходит курс восстановления, чтобы снова встать на ноги, сообщили URA.RU в пресс-службе благотворительной организации. Трагедия в семье Швецовых произошла в конце прошлого года, когда Вячеслав и его мама Наталья ехали в Екатеринбург из Верхней Синячихи. Их автомобиль подрезала другая машина, Швецовых занесло на зимней трассе, и произошло столкновение с третьим авто. Удар пришелся на правую сторону, где сидел Вячеслав. Молодой человек получил серьезные травмы, в том числе, перелом шейных позвонков. Четыре месяца он был прикован к больничной койке. «После аварии Слава несколько месяцев провел в разных больницах. Поскольку мама на больничном с переломами ног, мне пришлось уволиться с работы и вернуться в Екатеринбург, и нам самостоятельно было бы не потянуть реабилитацию, — поделилась Татьяна Швецова, сестра молодого человека. — Мы обратились за помощью в фонд святой Екатерины и получили поддержку. Я очень надеюсь, что благодаря работе сотрудников клиники и фонду Слава станет более самостоятельным в быту». После помощи благотворителей с Вячеславом начали работать специалисты. Врачи признают, что юноше предстоит большой путь, и главная задача сейчас — вернуть его тело в вертикальное положение. «Глобально мы хотим научить Славу самостоятельно пересаживаться в коляску, поворачиваться на кровати, то есть сделать его независимым от его близких», — пояснил главный врач клиники доктора Волковой Андрей Ярунин. Ранее фонд святой Екатерины взял на себя расходы по реабилитации парализованного 16-летнего Владимира Архипова, получившего осколочный перелом шейного позвонка. Подросток уже прошел несколько курсов по реабилитации, которые начали возвращать ему чувствительность в теле. Фото: фонд святой Екатерины Фото: фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины оплатил реабилитацию 18-летнего свердловчанина Вячеслава Швецова, прикованного к кровати после серьезной аварии в декабре 2021 года. Сейчас юноша, получивший в ДТП множественные переломы, проходит курс восстановления, чтобы снова встать на ноги, сообщили URA.RU в пресс-службе благотворительной организации. Трагедия в семье Швецовых произошла в конце прошлого года, когда Вячеслав и его мама Наталья ехали в Екатеринбург из Верхней Синячихи. Их автомобиль подрезала другая машина, Швецовых занесло на зимней трассе, и произошло столкновение с третьим авто. Удар пришелся на правую сторону, где сидел Вячеслав. Молодой человек получил серьезные травмы, в том числе, перелом шейных позвонков. Четыре месяца он был прикован к больничной койке. «После аварии Слава несколько месяцев провел в разных больницах. Поскольку мама на больничном с переломами ног, мне пришлось уволиться с работы и вернуться в Екатеринбург, и нам самостоятельно было бы не потянуть реабилитацию, — поделилась Татьяна Швецова, сестра молодого человека. — Мы обратились за помощью в фонд святой Екатерины и получили поддержку. Я очень надеюсь, что благодаря работе сотрудников клиники и фонду Слава станет более самостоятельным в быту». После помощи благотворителей с Вячеславом начали работать специалисты. Врачи признают, что юноше предстоит большой путь, и главная задача сейчас — вернуть его тело в вертикальное положение. «Глобально мы хотим научить Славу самостоятельно пересаживаться в коляску, поворачиваться на кровати, то есть сделать его независимым от его близких», — пояснил главный врач клиники доктора Волковой Андрей Ярунин. Ранее фонд святой Екатерины взял на себя расходы по реабилитации парализованного 16-летнего Владимира Архипова, получившего осколочный перелом шейного позвонка. Подросток уже прошел несколько курсов по реабилитации, которые начали возвращать ему чувствительность в теле.