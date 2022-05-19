Медведев оценил риск дефолта в РФ из-за санкций США

Намерение американских властей запретить России расплачиваться по долговым обязательствам в долларах приведет к политическому дефолту. Однако, он никак не скажется на экономической ситуации в стране. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Американцы думают все-таки запретить России расплачиваться по нашим долговым обязательствам в долларах <…> понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны», — написал Медведев в Telegram.
Политик также отметил, что подобные действия США должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора. Тем не менее, Россия сможет продолжать выполнять свои обязательства в рублях, объяснил он.
От подобного решения США пострадают и сами американские инвесторы, что значительно подорвет авторитет американского лидера Джо Байдена в их глазах, считает Медведев. «Наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг», — написал он.
Ранее Минфин США заявил о намерении не продлевать лицензию, позволяющую обслуживать долг России в условиях санкций. Беспрецедентные антироссийские ограничения США и стран Европы связаны с проведением специальной операции РФ на Украине.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Намерение американских властей запретить России расплачиваться по долговым обязательствам в долларах приведет к политическому дефолту. Однако, он никак не скажется на экономической ситуации в стране. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Американцы думают все-таки запретить России расплачиваться по нашим долговым обязательствам в долларах <…> понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны», — написал Медведев в Telegram. Политик также отметил, что подобные действия США должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора. Тем не менее, Россия сможет продолжать выполнять свои обязательства в рублях, объяснил он. От подобного решения США пострадают и сами американские инвесторы, что значительно подорвет авторитет американского лидера Джо Байдена в их глазах, считает Медведев. «Наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг», — написал он. Ранее Минфин США заявил о намерении не продлевать лицензию, позволяющую обслуживать долг России в условиях санкций. Беспрецедентные антироссийские ограничения США и стран Европы связаны с проведением специальной операции РФ на Украине.