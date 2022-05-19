Медведев оценил риск дефолта в РФ из-за санкций США

Российская экономика не пострадает от санкций США, считает Медведев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Намерение американских властей запретить России расплачиваться по долговым обязательствам в долларах приведет к политическому дефолту. Однако, он никак не скажется на экономической ситуации в стране. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Американцы думают все-таки запретить России расплачиваться по нашим долговым обязательствам в долларах <…> понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны», — написал Медведев в Telegram.

Политик также отметил, что подобные действия США должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора. Тем не менее, Россия сможет продолжать выполнять свои обязательства в рублях, объяснил он.

От подобного решения США пострадают и сами американские инвесторы, что значительно подорвет авторитет американского лидера Джо Байдена в их глазах, считает Медведев. «Наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг», — написал он.

Ранее Минфин США заявил о намерении не продлевать лицензию, позволяющую обслуживать долг России в условиях санкций. Беспрецедентные антироссийские ограничения США и стран Европы связаны с проведением специальной операции РФ на Украине.