18 мая 2022
17 мая 2022

Губернатор ХМАО усилила позиции нового зама в правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова наделила Азата Ислаева новыми полномочиями Фото:

Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев официально получил под свое кураторство несколько новых департаментов после увольнения другого вице-губернатора Югры Евгения Адамова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Губернатор [ХМАО Наталья Комарова] после ухода Адамова весь блок его полномочий официально передала Ислаеву. Теперь помимо дорожного хозяйства, Ислаев курирует строительство, жилищно-коммунальный комплекс и даже защиту гражданского населения», — сообщил инсайдер.

Сам вице-губернатор в разговоре с URA.RU заявил, что уже заметил увеличение объема нагрузки. «Настрой у меня самый серьезный работать в отрасли, в том числе и строительной. Задачи понятны. Ну, а оценку моей работы дадут югорчане», — заявил Ислаев.

Ранее URA.RU сообщало, что Ислаев был назначен на должность заместителя губернатора Югры в марте. До этого он являлся вице-мэром Владивостока.

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Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев официально получил под свое кураторство несколько новых департаментов после увольнения другого вице-губернатора Югры Евгения Адамова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Губернатор [ХМАО Наталья Комарова] после ухода Адамова весь блок его полномочий официально передала Ислаеву. Теперь помимо дорожного хозяйства, Ислаев курирует строительство, жилищно-коммунальный комплекс и даже защиту гражданского населения», — сообщил инсайдер. Сам вице-губернатор в разговоре с URA.RU заявил, что уже заметил увеличение объема нагрузки. «Настрой у меня самый серьезный работать в отрасли, в том числе и строительной. Задачи понятны. Ну, а оценку моей работы дадут югорчане», — заявил Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что Ислаев был назначен на должность заместителя губернатора Югры в марте. До этого он являлся вице-мэром Владивостока.
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© Служба новостей «URA.RU»
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