Губернатор ХМАО усилила позиции нового зама в правительстве

19 мая 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова наделила Азата Ислаева новыми полномочиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев официально получил под свое кураторство несколько новых департаментов после увольнения другого вице-губернатора Югры Евгения Адамова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Губернатор [ХМАО Наталья Комарова] после ухода Адамова весь блок его полномочий официально передала Ислаеву. Теперь помимо дорожного хозяйства, Ислаев курирует строительство, жилищно-коммунальный комплекс и даже защиту гражданского населения», — сообщил инсайдер. Сам вице-губернатор в разговоре с URA.RU заявил, что уже заметил увеличение объема нагрузки. «Настрой у меня самый серьезный работать в отрасли, в том числе и строительной. Задачи понятны. Ну, а оценку моей работы дадут югорчане», — заявил Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что Ислаев был назначен на должность заместителя губернатора Югры в марте. До этого он являлся вице-мэром Владивостока.

Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев официально получил под свое кураторство несколько новых департаментов после увольнения другого вице-губернатора Югры Евгения Адамова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Губернатор [ХМАО Наталья Комарова] после ухода Адамова весь блок его полномочий официально передала Ислаеву. Теперь помимо дорожного хозяйства, Ислаев курирует строительство, жилищно-коммунальный комплекс и даже защиту гражданского населения», — сообщил инсайдер. Сам вице-губернатор в разговоре с URA.RU заявил, что уже заметил увеличение объема нагрузки. «Настрой у меня самый серьезный работать в отрасли, в том числе и строительной. Задачи понятны. Ну, а оценку моей работы дадут югорчане», — заявил Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что Ислаев был назначен на должность заместителя губернатора Югры в марте. До этого он являлся вице-мэром Владивостока.