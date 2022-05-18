Свердловские депутаты приехали на «Азовсталь» со спецмиссией. Видео, фото

19 мая 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Виктор Шептий находится в командировке на Донбассе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий, депутат Госдумы от региона Максим Иванов и руководитель ФАДН Игорь Баринов приехали в Мариуполь, перешедший под контроль российских военных, чтобы побывать в окрестностях комбината «Азовсталь» и передать горожанам гуманитарную помощь. Как рассказал URA.RU сам Шептий, объем собранной еды и предметов первой необходимости оказался настолько большим, что потребовались шесть грузовых автомобилей. «Разрушения в городе, действительно, есть. Нет электричества, воды. Поэтому практически у каждого дома стоят такие импровизированные кухоньки, где люди на огне готовят еду. Мы, например, видели, как женщина, когда шел дождь, со сточных труб набирала воду. И если бы не активная поддержка, там была бы гуманитарная катастрофа», — поделился Шептий, уточнив, что собирать помощь для мариупольцев помогали простые россияне: «И жители Мариуполя относятся к ним с огромной благодарностью». Депутат поделился, что они с Бариновым и Ивановым (все они знакомы по службе в группе «Альфа») также побывали на линии соприкосновения с украинскими войсками. В частности, политикам показали окрестности «Азовстали», где продолжают укрываться боевики экстремистского нацподразделения «Азов», запрещенного в РФ. «Мы трое раньше принимали участие в боевых действиях. И было важно увидеть [ситуацию в Мариуполе] своими глазами, пообщаться с теми, кто сейчас на переднем крае», — отметил Шептий. Завод «Азовсталь» в Мариуполе был заблокирован российскими военными в ходе специальной операции РФ на Украине, которую 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Глава государства утверждал, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Фото: предоставлено Виктором Шептием Фото: предоставлено Виктором Шептием Фото: предоставлено Виктором Шептием Фото: предоставлено Виктором Шептием

Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий, депутат Госдумы от региона Максим Иванов и руководитель ФАДН Игорь Баринов приехали в Мариуполь, перешедший под контроль российских военных, чтобы побывать в окрестностях комбината «Азовсталь» и передать горожанам гуманитарную помощь. Как рассказал URA.RU сам Шептий, объем собранной еды и предметов первой необходимости оказался настолько большим, что потребовались шесть грузовых автомобилей. «Разрушения в городе, действительно, есть. Нет электричества, воды. Поэтому практически у каждого дома стоят такие импровизированные кухоньки, где люди на огне готовят еду. Мы, например, видели, как женщина, когда шел дождь, со сточных труб набирала воду. И если бы не активная поддержка, там была бы гуманитарная катастрофа», — поделился Шептий, уточнив, что собирать помощь для мариупольцев помогали простые россияне: «И жители Мариуполя относятся к ним с огромной благодарностью». Депутат поделился, что они с Бариновым и Ивановым (все они знакомы по службе в группе «Альфа») также побывали на линии соприкосновения с украинскими войсками. В частности, политикам показали окрестности «Азовстали», где продолжают укрываться боевики экстремистского нацподразделения «Азов», запрещенного в РФ. «Мы трое раньше принимали участие в боевых действиях. И было важно увидеть [ситуацию в Мариуполе] своими глазами, пообщаться с теми, кто сейчас на переднем крае», — отметил Шептий. Завод «Азовсталь» в Мариуполе был заблокирован российскими военными в ходе специальной операции РФ на Украине, которую 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Глава государства утверждал, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.