В Минобороны РФ отчитались о сдавшихся на «Азовстали» боевиках

19 мая 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Из «Азовстали» продолжают выходить украинские националисты Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки с территории заблокированного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышел и сдался в плен еще 771 боевик запрещенного в РФ экстремистского нацподразделения «Азов». Об этом заявили в Министерстве обороны России. «За сутки с „Азовстали“ сдался в плен 771 боевик нацподразделения „Азов“. Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДДНР в Новоазовске и Донецке», — отчитались на брифинге в Минобороны РФ. Завод «Азовсталь» в Мариуполе был заблокирован российскими военными в ходе специальной операции РФ на Украине. Позже больше половины украинских боевиков с территории комбината добровольно сдались в плен, отмечал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

За сутки с территории заблокированного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышел и сдался в плен еще 771 боевик запрещенного в РФ экстремистского нацподразделения «Азов». Об этом заявили в Министерстве обороны России. «За сутки с „Азовстали“ сдался в плен 771 боевик нацподразделения „Азов“. Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДДНР в Новоазовске и Донецке», — отчитались на брифинге в Минобороны РФ. Завод «Азовсталь» в Мариуполе был заблокирован российскими военными в ходе специальной операции РФ на Украине. Позже больше половины украинских боевиков с территории комбината добровольно сдались в плен, отмечал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.