В Минобороны РФ отчитались о сдавшихся на «Азовстали» боевиках

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Страйкбол. Тюмень, боевики, ополченцы, страйкбол, террорист
Из «Азовстали» продолжают выходить украинские националисты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За сутки с территории заблокированного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышел и сдался в плен еще 771 боевик запрещенного в РФ экстремистского нацподразделения «Азов». Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«За сутки с „Азовстали“ сдался в плен 771 боевик нацподразделения „Азов“. Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДДНР в Новоазовске и Донецке», — отчитались на брифинге в Минобороны РФ.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе был заблокирован российскими военными в ходе специальной операции РФ на Украине. Позже больше половины украинских боевиков с территории комбината добровольно сдались в плен, отмечал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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За сутки с территории заблокированного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышел и сдался в плен еще 771 боевик запрещенного в РФ экстремистского нацподразделения «Азов». Об этом заявили в Министерстве обороны России. «За сутки с „Азовстали“ сдался в плен 771 боевик нацподразделения „Азов“. Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДДНР в Новоазовске и Донецке», — отчитались на брифинге в Минобороны РФ. Завод «Азовсталь» в Мариуполе был заблокирован российскими военными в ходе специальной операции РФ на Украине. Позже больше половины украинских боевиков с территории комбината добровольно сдались в плен, отмечал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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