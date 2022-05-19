В Минобороны РФ отчитались о сдавшихся на «Азовстали» боевиках

За сутки с территории заблокированного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышел и сдался в плен еще 771 боевик запрещенного в РФ экстремистского нацподразделения «Азов». Об этом заявили в Министерстве обороны России.
«За сутки с „Азовстали“ сдался в плен 771 боевик нацподразделения „Азов“. Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДДНР в Новоазовске и Донецке», — отчитались на брифинге в Минобороны РФ.
Завод «Азовсталь» в Мариуполе был заблокирован российскими военными в ходе специальной операции РФ на Украине. Позже больше половины украинских боевиков с территории комбината добровольно сдались вплен, отмечал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
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За сутки с территории заблокированного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышел и сдался в плен еще 771 боевик запрещенного в РФ экстремистского нацподразделения «Азов». Об этом заявили в Министерстве обороны России. «За сутки с „Азовстали“ сдался в плен 771 боевик нацподразделения „Азов“. Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДДНР в Новоазовске и Донецке», — отчитались на брифинге в Минобороны РФ. Завод «Азовсталь» в Мариуполе был заблокирован российскими военными в ходе специальной операции РФ на Украине. Позже больше половины украинских боевиков с территории комбината добровольно сдались в плен, отмечал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.