18 мая 2022
17 мая 2022

Жители ХМАО нашли в магазинах аналоги Coca-Cola и Fanta. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магнит 25 марта. Тюмень, кока-кола, coca-cola, цены на продукты, полки магазина, продукты на полках, продукты в магазине
Отечественные производители должны заменить иностранные бренды и уже стали делать это Фото:

В Нижневартовске на полках супермаркетов жители нашли первые партии напитков Fanсy и CoolCola — аналоги западных брендов Coca-Cola и Fanta. Фото находки покупатели выложили в местном telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».

Газировки Fanсy и CoolCola — продукты Московского пиво-безалкогольного комбината «Очаково». «Классические вкусы любимых прохладительных напитков. Прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться», — написано в аннотации к новым напиткам на сайте производителя. В линейке компании также есть Street — напиток с соком лимона и лайма, который должен стать альтернативой Sprite.

В мае руководство Coca-Cola Company заявило, что не исключает полного ухода с российского рынка в качестве санкционной политики. Крупные западные бренды стали заявлять о приостановке деятельности на территории России после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, призванной завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.

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В Нижневартовске на полках супермаркетов жители нашли первые партии напитков Fanсy и CoolCola — аналоги западных брендов Coca-Cola и Fanta. Фото находки покупатели выложили в местном telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». Газировки Fanсy и CoolCola — продукты Московского пиво-безалкогольного комбината «Очаково». «Классические вкусы любимых прохладительных напитков. Прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться», — написано в аннотации к новым напиткам на сайте производителя. В линейке компании также есть Street — напиток с соком лимона и лайма, который должен стать альтернативой Sprite. В мае руководство Coca-Cola Company заявило, что не исключает полного ухода с российского рынка в качестве санкционной политики. Крупные западные бренды стали заявлять о приостановке деятельности на территории России после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, призванной завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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