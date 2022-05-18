Жители ХМАО нашли в магазинах аналоги Coca-Cola и Fanta. Фото

19 мая 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Отечественные производители должны заменить иностранные бренды и уже стали делать это Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске на полках супермаркетов жители нашли первые партии напитков Fanсy и CoolCola — аналоги западных брендов Coca-Cola и Fanta. Фото находки покупатели выложили в местном telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». Газировки Fanсy и CoolCola — продукты Московского пиво-безалкогольного комбината «Очаково». «Классические вкусы любимых прохладительных напитков. Прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться», — написано в аннотации к новым напиткам на сайте производителя. В линейке компании также есть Street — напиток с соком лимона и лайма, который должен стать альтернативой Sprite. В мае руководство Coca-Cola Company заявило, что не исключает полного ухода с российского рынка в качестве санкционной политики. Крупные западные бренды стали заявлять о приостановке деятельности на территории России после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, призванной завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. ЧП в Нижневартовске

В Нижневартовске на полках супермаркетов жители нашли первые партии напитков Fanсy и CoolCola — аналоги западных брендов Coca-Cola и Fanta. Фото находки покупатели выложили в местном telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». Газировки Fanсy и CoolCola — продукты Московского пиво-безалкогольного комбината «Очаково». «Классические вкусы любимых прохладительных напитков. Прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться», — написано в аннотации к новым напиткам на сайте производителя. В линейке компании также есть Street — напиток с соком лимона и лайма, который должен стать альтернативой Sprite. В мае руководство Coca-Cola Company заявило, что не исключает полного ухода с российского рынка в качестве санкционной политики. Крупные западные бренды стали заявлять о приостановке деятельности на территории России после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, призванной завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.