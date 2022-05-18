Глава Центра занятости получил важный пост в курганском округе

В думе Каргапольского муниципального округа выбрали председателя (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор Центра занятости Каргапольского и Шатровского округов (Курганская область) Евгений Ленков занял важный пост. Он стал председателем думы Каргапольского муниципального округа. Информация размещена на портале представительных органов муниципальных районов и городских округов региона.

«Депутаты единогласно избрали председателем думы Каргапольского муниципального округа первого созыва Евгения Ленкова. Заместителем председателя — Андрея Симоновского, утвердили ряд организационных решений», — указано в опубликованном сообщении на портале.

Ленков возглавил районную думу летом 2021 года. Предыдущий председатель Владимир Кандаков, который был избран в 2020 году, досрочно сложил полномочия.

Ранее URA.RU писало, что процедуру объединения всех поселений Каргапольского района в муниципальный округ запустили в феврале 2021 года. Преобразование завершили прошлой осенью. Выборы депутатов в окружную думу состоялись 24 апреля этого года.

Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков. По его мнению, муниципальная реформа поможет снизить на местах число неэффективных начальников.