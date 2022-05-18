18 мая 2022

Глава Центра занятости получил важный пост в курганском округе

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
В думе Каргапольского муниципального округа выбрали председателя (архивное фото) Фото:

Директор Центра занятости Каргапольского и Шатровского округов (Курганская область) Евгений Ленков занял важный пост. Он стал председателем думы Каргапольского муниципального округа. Информация размещена на портале представительных органов муниципальных районов и городских округов региона.

«Депутаты единогласно избрали председателем думы Каргапольского муниципального округа первого созыва Евгения Ленкова. Заместителем председателя — Андрея Симоновского, утвердили ряд организационных решений», — указано в опубликованном сообщении на портале.

Ленков возглавил районную думу летом 2021 года. Предыдущий председатель Владимир Кандаков, который был избран в 2020 году, досрочно сложил полномочия.

Ранее URA.RU писало, что процедуру объединения всех поселений Каргапольского района в муниципальный округ запустили в феврале 2021 года. Преобразование завершили прошлой осенью. Выборы депутатов в окружную думу состоялись 24 апреля этого года.

Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков. По его мнению, муниципальная реформа поможет снизить на местах число неэффективных начальников.

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Директор Центра занятости Каргапольского и Шатровского округов (Курганская область) Евгений Ленков занял важный пост. Он стал председателем думы Каргапольского муниципального округа. Информация размещена на портале представительных органов муниципальных районов и городских округов региона. «Депутаты единогласно избрали председателем думы Каргапольского муниципального округа первого созыва Евгения Ленкова. Заместителем председателя — Андрея Симоновского, утвердили ряд организационных решений», — указано в опубликованном сообщении на портале. Ленков возглавил районную думу летом 2021 года. Предыдущий председатель Владимир Кандаков, который был избран в 2020 году, досрочно сложил полномочия. Ранее URA.RU писало, что процедуру объединения всех поселений Каргапольского района в муниципальный округ запустили в феврале 2021 года. Преобразование завершили прошлой осенью. Выборы депутатов в окружную думу состоялись 24 апреля этого года. Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков. По его мнению, муниципальная реформа поможет снизить на местах число неэффективных начальников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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