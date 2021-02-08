В Курганской области может появиться новый муниципальный округ

В Каргапольском районе инициировали реформу по объединению всех сельсоветов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области запустили процедуру объединения всех поселений Каргапольского района в муниципальный округ. Такое решение районной думы опубликовано на сайте администрации муниципалитета.

«Инициировать процедуру преобразования Каргапольского района и всех поселений… путем их объединения, не влекущего изменения границ Каргапольского района, в одно муниципальное образование со статусом „муниципальный округ“», — говорится в документе. Ожидается, что административный центр нового округа будет расположен в рабочем поселке Каргаполье.

Объединение всех муниципалитетов Каргапольского района будет возможно только с согласия местных жителей. На 10 марта назначены публичные слушания, которые пройдут 10 марта в здании районной администрации. Также публичные слушания должны пройти во всех сельсоветах района.

Ранее в Курганской области были образованы Макушинский, Шумихинский и Лебяжьевский муниципальные округа. Такая же муниципальная реформа запущена в Петуховском, Шатровском, Куртамышском, Целинном, Альменевском районах. Жители Спицынского сельсовета Шатровского района выступили против реформы, но этого оказалось недостаточно: объединение муниципалитетов можно отменить лишь в том случае, если не получено согласие жителей как минимум двух поселений района.

Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков. Но ее поддерживают не все чиновники муниципального уровня.