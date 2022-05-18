В Тюмени острая нехватка фармацевтов при зарплате под 100 тысяч

С начала 2022 года было размещено более 200 соответствующих вакансий Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюменской области острая нехватка фармацевтов, при этом им предлагают зарабатывать около 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.

«Провизор — фармацевт в аптеку. Заработная плата от 96 тысяч рублей на руки. Работа в Ишиме», — указано в объявлении одной из компаний.

Заработная плата фармацевтов по Тюменской области в среднем составляет 45 тысяч рублей, что на пять тысяч больше, чем в прошлом году. Но в регионе есть вакансии, которые предлагают зарабатывать свыше 55 тысяч. Вакансия «Мобильный фармацевт» предусматривает командировки по России и обещает тюменским специалистам зарплату от 70 тысяч до вычета налогов. Работу с графиком два дня через два и с зарплатой от 55 тысяч рублей на руки предлагают желающим работать фармацевтом-провизором в Тюмени.

Несмотря на рост зарплат, в Тюменской области острая нехватка фармацевтов. Спрос на данных специалистов вырос на 78%, с начала 2022 года было размещено более 200 соответствующих вакансий.

Ранее URA.RU писало о том, какие профессии в Тюмени оказались самыми востребованными. В их число попали инженеры, информатики и педагоги.