В Тюмени острая нехватка фармацевтов при зарплате под 100 тысяч

В Тюменской области острая нехватка фармацевтов, при этом им предлагают зарабатывать около 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.
«Провизор — фармацевт в аптеку. Заработная плата от 96 тысяч рублей на руки. Работа в Ишиме», — указано в объявлении одной из компаний.
Заработная плата фармацевтов по Тюменской области в среднем составляет 45 тысяч рублей, что на пять тысяч больше, чем в прошлом году. Но в регионе есть вакансии, которые предлагают зарабатывать свыше 55 тысяч. Вакансия «Мобильный фармацевт» предусматривает командировки по России и обещает тюменским специалистам зарплату от 70 тысяч до вычета налогов. Работу с графиком два дня через два и с зарплатой от 55 тысяч рублей на руки предлагают желающим работать фармацевтом-провизором в Тюмени.
Несмотря на рост зарплат, в Тюменской области острая нехватка фармацевтов. Спрос на данных специалистов вырос на 78%, с начала 2022 года было размещено более 200 соответствующих вакансий.
В Тюменской области острая нехватка фармацевтов, при этом им предлагают зарабатывать около 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter. «Провизор — фармацевт в аптеку. Заработная плата от 96 тысяч рублей на руки. Работа в Ишиме», — указано в объявлении одной из компаний. Заработная плата фармацевтов по Тюменской области в среднем составляет 45 тысяч рублей, что на пять тысяч больше, чем в прошлом году. Но в регионе есть вакансии, которые предлагают зарабатывать свыше 55 тысяч. Вакансия «Мобильный фармацевт» предусматривает командировки по России и обещает тюменским специалистам зарплату от 70 тысяч до вычета налогов. Работу с графиком два дня через два и с зарплатой от 55 тысяч рублей на руки предлагают желающим работать фармацевтом-провизором в Тюмени. Несмотря на рост зарплат, в Тюменской области острая нехватка фармацевтов. Спрос на данных специалистов вырос на 78%, с начала 2022 года было размещено более 200 соответствующих вакансий. Ранее URA.RU писало о том, какие профессии в Тюмени оказались самыми востребованными. В их число попали инженеры, информатики и педагоги.