Курганский овцевод продает свой бизнес

19 мая 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Вместе с фермой предприниматель продает 300 голов овец (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Курганский фермер продает животноводческую ферму c 300 головами овец. Причина продажи связана с повышением стоимости кормов. Объявление о продаже фермы размещено на сайте Avito. «На земельном участке площадью 12 956 м² расположены: здание осеменаторной, здание телятника, жилой дом, здание охраны. 300 голов овец», — указано в объявлении. В комментарии URA.RU мужчина ответил, что одной из главных причин продажи является рост цен на корма для животных. «Сейчас пока есть чем кормить, а потом, сами понимаете, все стало дорого», — поделился фермер, пожелавший остаться анонимным. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области фермеры массово избавляются от своего бизнеса. Один из владельцев фермы в Юргамышском районе, Алексей Федулов, продавал здания фермы. Он сообщил, что за год желающих приобрести его бизнес так и не нашлось.

Курганский фермер продает животноводческую ферму c 300 головами овец. Причина продажи связана с повышением стоимости кормов. Объявление о продаже фермы размещено на сайте Avito. «На земельном участке площадью 12 956 м² расположены: здание осеменаторной, здание телятника, жилой дом, здание охраны. 300 голов овец», — указано в объявлении. В комментарии URA.RU мужчина ответил, что одной из главных причин продажи является рост цен на корма для животных. «Сейчас пока есть чем кормить, а потом, сами понимаете, все стало дорого», — поделился фермер, пожелавший остаться анонимным. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области фермеры массово избавляются от своего бизнеса. Один из владельцев фермы в Юргамышском районе, Алексей Федулов, продавал здания фермы. Он сообщил, что за год желающих приобрести его бизнес так и не нашлось.