18 мая 2022

Курганский овцевод продает свой бизнес

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Шадринский элеватор «Агро-Клевер». Шадринск, овцы, бараны, озеро, осень
Вместе с фермой предприниматель продает 300 голов овец (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Курганский фермер продает животноводческую ферму c 300 головами овец. Причина продажи связана с повышением стоимости кормов. Объявление о продаже фермы размещено на сайте Avito.

«На земельном участке площадью 12 956 м² расположены: здание осеменаторной, здание телятника, жилой дом, здание охраны. 300 голов овец», — указано в объявлении.

В комментарии URA.RU мужчина ответил, что одной из главных причин продажи является рост цен на корма для животных. «Сейчас пока есть чем кормить, а потом, сами понимаете, все стало дорого», — поделился фермер, пожелавший остаться анонимным.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области фермеры массово избавляются от своего бизнеса. Один из владельцев фермы в Юргамышском районе, Алексей Федулов, продавал здания фермы. Он сообщил, что за год желающих приобрести его бизнес так и не нашлось.

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Курганский фермер продает животноводческую ферму c 300 головами овец. Причина продажи связана с повышением стоимости кормов. Объявление о продаже фермы размещено на сайте Avito. «На земельном участке площадью 12 956 м² расположены: здание осеменаторной, здание телятника, жилой дом, здание охраны. 300 голов овец», — указано в объявлении. В комментарии URA.RU мужчина ответил, что одной из главных причин продажи является рост цен на корма для животных. «Сейчас пока есть чем кормить, а потом, сами понимаете, все стало дорого», — поделился фермер, пожелавший остаться анонимным. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области фермеры массово избавляются от своего бизнеса. Один из владельцев фермы в Юргамышском районе, Алексей Федулов, продавал здания фермы. Он сообщил, что за год желающих приобрести его бизнес так и не нашлось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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